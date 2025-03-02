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「白色聖誕」原唱克勞斯貝 灣區豪宅4000萬求售

編譯林思牧／綜合報導
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奧斯卡獎得主、白色聖誕的原唱平·克勞斯貝(Bing Crosby)，他的灣區舊居如今上市。(翻攝自蘇富比地產網站)
奧斯卡獎得主、白色聖誕的原唱平·克勞斯貝(Bing Crosby)，他的灣區舊居如今上市。(翻攝自蘇富比地產網站)

奧斯卡獎得主、白色聖誕的原唱平·克勞斯貝(Bing Crosby)，他的灣區舊居如今上市，叫價4000萬美元。這棟豪宅不但有名，也是極富建築與藝術風格的漂亮房地產

舊金山紀事報報導，平·克勞斯貝位於聖馬刁縣希爾斯堡(Hillsborough) 的法式城堡式(French chateau-style)房產，剛剛以4000萬美元的價格上市。該住宅位於 1200 Jackling Drive，占地超過5英畝，室內總面積為1萬8535 平方呎，設有11間臥室、10間全套衛浴和5間半套衛浴。

這棟豪宅是1929年建成的，平·克勞斯貝和他的第二任妻子凱瑟琳(Kathryn)於1960年代以17萬5000美元購得。克羅斯比於1977年去世後，他的家人繼續住在這棟房子裡。凱瑟琳去年去世後，她的子女決定出售。

平·克勞斯貝的兒子哈利·克勞斯貝(Harry Crosby)對華爾街日報表示：從情感上來說，很難翻過這一頁，但是一切美好的事物都有結束的時候。這棟豪宅擁有近1萬4000平方呎的起居空間，配備一系列獨特的設施，譬如帶有內置酒吧的吸菸室、曾在 1956 年電影「上流社會」(High Society)中出現的三角大鋼琴、威尼斯玻璃吊燈、牆上的手繪玫瑰圖案和木質鑲板圖書館。

透過金門蘇富比國際地產(Golden Gate Sotheby's International Realty)負責此次銷售的吉爾森 (Jennifer Gilson) 向紀事報表示：「這座莊園確實是獨一無二的，融合了好萊塢的歷史、建築的宏偉以及北加州的聲望。如此重要的房地產很少在市場上出售，這對下一位業主來說是一個絕佳的機會…它體現了一種今天幾乎不可能複制的優雅和私密性。」

它最初是由建築師小貝克韋爾 (John Bakewell Jr.) 和韋赫 (Ernest Weihe) 為富商霍華德 (Lindsay Howard)（Seabiscuit 老闆查爾斯·霍華德的兒子）設計的，他們以設計舊金山市政廳而聞名。平·克勞斯貝居住期間，他對房屋的白磚結構進行了翻修，並從業鉅子赫斯特 (William Randolph Hearst) 的收藏中增添購了許多古董，例如17世紀的木製樓梯欄桿和房屋周圍的古董木鑲板。

豪宅內有一座曾在 1956 年電影「上流社會」(High Society)中出現...
豪宅內有一座曾在 1956 年電影「上流社會」(High Society)中出現的三角大鋼琴。(翻攝自蘇富比地產網站)
豪宅牆上的手繪玫瑰圖案和木質鑲板圖書館。(翻攝自蘇富比地產網站)
豪宅牆上的手繪玫瑰圖案和木質鑲板圖書館。(翻攝自蘇富比地產網站)
平·克勞斯貝位於聖馬刁縣希爾斯堡(Hillsborough) 的法式城堡式(Fr...
平·克勞斯貝位於聖馬刁縣希爾斯堡(Hillsborough) 的法式城堡式(French chateau-style)房產。(翻攝自蘇富比地產網站)
這棟豪宅擁有近1萬4000平方呎的起居空間，配備一系列獨特的設施。(翻攝自蘇富比...
這棟豪宅擁有近1萬4000平方呎的起居空間，配備一系列獨特的設施。(翻攝自蘇富比地產網站)

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