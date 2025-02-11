想在聖塔克魯茲買房 中等收入家庭要存21年才夠付頭期款

聖塔克魯茲是一個駕車可到矽谷的濱海地區，搶房與房價競爭相當激烈。(圖取自聖塔克魯茲縣府臉書)

房地產公司「Zillow」計算，一個中等收入家庭、估計需花費21年時間，才能支付聖塔克魯茲 縣（Santa Cruz County）一間典型住房的頭期款。此為美國所有大都會 區中第二長的購房準備時間。

「舊金山 紀事報」報導，聖塔克魯茲是一個駕車可到矽谷的濱海地區，搶房與房價競爭相當激烈，但房屋建設速度未滿足需求。根據加州財政部門估計，2014年聖塔克魯茲大都會區約有10萬5100間住房；2024年僅增加2500間、增幅為2.5%。同一時間，灣區房屋庫存量增加7.4%。

居住大不易，導致聖塔克魯茲生活成本比灣區大都會區更貴。聖荷西與洛杉磯大都會區的中等家庭，需20年存款才有能力付得起頭期款。Zillow數據顯示，舊金山大都會區中等家庭需17年；整個美國來說，買房儲蓄準備僅為9年。

Zillow數據假設一個家庭能夠將其收入10%用於儲蓄、以支付買房所需20%頭期款，不包括任何利息。

然而，即使聖塔克魯茲家庭有能力支付頭期款，也須面臨灣區首次購屋者常見困難：高額貸款。這對聖塔克魯茲購房人士來說，負擔比舊金山居民更重。Zillow資料表明，截至2024年12月，聖塔克魯茲大都會區典型房屋價值與舊金山地區大致相同、約為110萬美元。但根據人口普查局估計，聖塔克魯茲家庭收入較低為10萬6000美元，舊金山家庭收入為12萬8000美元。

聖塔克魯茲中等收入家庭購房者必須將年收入78%花在住房成本，包括貸款、保險、房地產稅與維護等。此一數字高過舊金山大都會區的預估值66%。住房專家認為，家庭在住房支出不應超過收入30%。

當地住房倡議人士表示，聖塔克魯茲住房負擔能力危機影響深遠，分析認為，當地是全國房租最難負擔的大都會區。2023年報告發現，聖塔克魯茲縣無家可歸率為加州最高，很難找到可負擔公寓，一些聖塔克魯茲加大學生只能住在車上或旅館。

近年來，聖塔克魯茲縣市政府與大學官員嘗試加強建設，聖塔克魯茲加大正在進行第二階段擴建宿舍，市府也支持市中心高層建築建設。

但相關努力遭到部分社區團體強烈反對，認為變化太快，擔心高層建築阻礙視線並破壞社區特色，引發訴訟；環保組織也針對住房提案起訴市府與大學。

聖塔克魯茲縣住房部門執行主任伊蘭（Elaine Johnson）表示，當地住房負擔能力危機正在惡化，即使家庭收入六位數仍難以生活。不過，她仍對建造更多房屋表示樂觀，指出市府已重畫地塊，並正收集簽名、希望在選舉提出提案徵稅，為聖塔克魯茲市可負擔房屋計畫提供資金。