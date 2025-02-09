灣區租金飆新高 舊金山雖漲4.9% 但未回復疫前水準

灣區郊區租金飆升至新高度，舊金山是唯一一個尚未復原的城市。（取自Pexels）

據媒體SFGATE報導，灣區（Bayarea）的租房格局正在出現分化：當舊金山 （San Francisco）努力重現「疫情 」前的輝煌時，富裕的郊區社區正在引領租金 增長的步伐，即使一些科技中心也出現了降溫的跡象。

根據Zumper 2月租金報告，金寶市（Campbell）已成為該地區的領頭羊，租金同比上漲了32.2%，而風險投資（venturecapital）公司豐富的門洛公園市（Menlo Park）則是24.3%、科技重鎮桑尼維爾（Sunnyvale）則漲23%，也有顯著漲幅。

不過並不是所有富裕的南灣郊區城市都在掀起同樣浪潮。山景城（Mountain View）一居室的2月房租同比下降了11%，降至3230美元。Zumper公司的發言人Crystal Chen將這種下降歸因於幾個因素，包括2024年可能達到的租金上限，當時一居室的租金在10月份突破了3800美元。

她表示，新的住房開發項目，如Heartwood公寓、教師住房項目和各種新建築，也為市場增加了新的供應量。

即便如此，山景城仍擁有灣區最昂貴的公寓。根據Zumper的報告，山景城僅次於桑尼維爾（僅差30美元），那裡的一居室公寓平均租金為3260美元。上個月，加州一居室單位的租金中位數為2098美元。

根據ApartmentList 2月份的報告，舊金山的租金同比上漲了4.9%，但這一近期漲幅幾乎無法抵消疫情的長期影響。ApartmentList的資深住房經濟學家薩爾維亞蒂（Christopher Salviati）表示，「舊金山是唯一一個尚未從疫情早期的租金下跌中完全恢復的主要城市」。雖然根據ApartmentList的數據，舊金山市是美國第三昂貴的大城市，但「與2020年3月相比，舊金山市的租金下降了12.2%」，薩爾維亞蒂在給SFGATE的一封電子郵件中寫道。

「所有這一切都與一個更大的全國性事件相吻合，薩爾維亞蒂寫道：「追溯到2020年3月，在我們納入分析的33個城市地區中，核心城市的租金平均上漲了13.5%，遠低於郊區21.5%的平均漲幅。」