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谷底反彈 灣區房屋銷售量去年增9%

編譯組／綜合報導
2024年灣區房屋銷售從15年低點反彈，專家預測2025年將進一步復甦。（取自Pexels）
2024年灣區房屋銷售從15年低點反彈，專家預測2025年將進一步復甦。（取自Pexels）

據「信使報」(Mercury News)報導，2023年灣區房屋銷售量跌至15年來最低水平，但隨著買家和賣家逐漸接受更高的利率，2024年整個九縣地區的房屋銷售量增長了9%。

加州房地產經紀人協會(California Association of Realtors)的首席經濟學家萊文(Jordan Levine)說：「我認為最糟糕的時期已經過去了，但這不會是一個V型復甦。」

房地產經紀人表示，市場可能再也回不到新冠疫情時的高度，儘管如此，整個地區的銷售價格中位數在2023年至2024年間仍增長了6.6%。其中，康曲柯士達縣(Contra Costa County)上漲3.1%，達到87萬6263美元；阿拉米達縣(Alameda County)上漲6.1%，達到130萬美元；舊金山(San Francisco)上漲4.3%，達到160萬美元；聖塔克拉拉(Santa Clara)上漲9.3%，達到190萬美元；聖馬刁縣(San Mateo County)上漲6.6%，達到210萬美元。馬連縣(Marin)、納巴縣(Napa)、蘇拉諾縣(Solano)和蘇諾瑪縣(Sonoma)的房價也有所上漲。

對於加州的房地產業來說，今年是充滿挑戰的一年。以往全州一年總銷售量約為40萬套，今年則可望從22萬3940 套提高到26萬8180套，但仍比以往平均低。

儘管如此，對房屋買賣者來說，最大的障礙仍是全年徘徊在6.5%左右的高利率。一些有意賣房的人仍在持有疫情時期的抵押貸款，如果這意味著他們必須放棄較低的利率，那麼他們就沒有動力重返市場。

30年期固定利率抵押貸款的利率去年5月達7.22%的高峰，5月通常也是灣區最繁忙的購房季節。現在利率略低於 7%。當利率在9月底達到了6.08%的低點時，許多購房者紛紛湧入市場。

根據Compass的數據，儘管灣區核心五縣的掛牌房源數量比去年增加了16%，但庫存量仍然大大低於疫情前的水平。低庫存加上持續的需求，使得2024年的房價居高不下，並可能在2025年推高房價。

隨著愈來愈多的公司制定了重返辦公室政策，通勤者也開始尋找附近的住宅，桑尼維爾(Sunnyvale)和聖塔克拉拉等科技中心的房價增長尤為迅猛。

去年，灣區的奢侈品市場也保持強勁，這主要得益於科技行業的強勁股市。2024年灣區每五套房屋銷售中就有一套是全現金銷售。

與此同時，仲介表示，依賴融資的買家可能需要找到創造性的方法，讓他們的每月房貸金額更能負擔得起，比如買低房貸利率(rate buy-down)或與朋友一起湊錢。

利率 灣區 房價

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