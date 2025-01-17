摩根大通將簽新租約 擴大舊金山市中心規模

摩根大通將與其位於米慎街560號的辦公室簽訂長期續約，該辦公空間有著28萬平方呎的面積。(取自大樓物業官網）

16日是摩根大通 醫療峰會(JP Morgan Healthcare Conference)最後一天。這個全美醫療行業的頂級峰會已經在舊金山 連續舉辦了43年。媒體報導，摩根大通將繼續擴大在舊金山市中心的影響力，即將在聯合廣場附近的金融區簽訂一份大型辦公樓租賃協議。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，摩根大通將與其位於米慎街560號的辦公室簽訂長期續約。該辦公空間有著28萬平方呎的面積。

新的租約為五年，辦公樓高31層。房地產 公司JLL代表摩根大通參與此次交易。

之前的報告顯示，摩根大通之前在該大樓占用了約22萬平方呎。房地產市場內部人士表示，摩根大通一直在努力將此前收購的第一共和銀行(First Republic Bank)的部分前員工，整合到米慎街560號的辦公室。

第一共和銀行倒閉後，該銀行於2023年被摩根大通收購。當時，第一共和銀行在市中心擁有一個龐大的辦公園區，總面積約為75萬平方呎，分布於三個地點，其中最大的一個位於Front街1號，面積約為46萬平方呎。摩根大通最初同意保留該辦公室的約30萬平方呎，其餘部分則交還給大樓的房東Paramount。

Paramount在去年年底透露，摩根大通計畫進一步減少Front街1號的使用，並開始將約24.4萬平方呎的空間面向市場，預計今年夏天可供出租。