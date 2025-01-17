我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁定禁TikTok不違憲 後續重點一次看

宋祖兒被白人老外貼親暱合照「追緝」 尋覓10年往日情

摩根大通將簽新租約 擴大舊金山市中心規模

舊金山訊
摩根大通將與其位於米慎街560號的辦公室簽訂長期續約，該辦公空間有著28萬平方呎的面積。(取自大樓物業官網）
摩根大通將與其位於米慎街560號的辦公室簽訂長期續約，該辦公空間有著28萬平方呎的面積。(取自大樓物業官網）

16日是摩根大通醫療峰會(JP Morgan Healthcare Conference)最後一天。這個全美醫療行業的頂級峰會已經在舊金山連續舉辦了43年。媒體報導，摩根大通將繼續擴大在舊金山市中心的影響力，即將在聯合廣場附近的金融區簽訂一份大型辦公樓租賃協議。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，摩根大通將與其位於米慎街560號的辦公室簽訂長期續約。該辦公空間有著28萬平方呎的面積。

新的租約為五年，辦公樓高31層。房地產公司JLL代表摩根大通參與此次交易。

之前的報告顯示，摩根大通之前在該大樓占用了約22萬平方呎。房地產市場內部人士表示，摩根大通一直在努力將此前收購的第一共和銀行(First Republic Bank)的部分前員工，整合到米慎街560號的辦公室。

第一共和銀行倒閉後，該銀行於2023年被摩根大通收購。當時，第一共和銀行在市中心擁有一個龐大的辦公園區，總面積約為75萬平方呎，分布於三個地點，其中最大的一個位於Front街1號，面積約為46萬平方呎。摩根大通最初同意保留該辦公室的約30萬平方呎，其餘部分則交還給大樓的房東Paramount。

Paramount在去年年底透露，摩根大通計畫進一步減少Front街1號的使用，並開始將約24.4萬平方呎的空間面向市場，預計今年夏天可供出租。

摩根大通 舊金山 房地產

上一則

台灣鏈結矽谷生態圈 新創團隊募資訂單逾1200萬

下一則

用AI機器人寫法庭意見 史丹福教授毀英名

延伸閱讀

舊金山加強農曆新年期間治安 確保居民遊客安全

舊金山加強農曆新年期間治安 確保居民遊客安全
舊金山公共衛生局局長宣布卸任 結束六年領導生涯

舊金山公共衛生局局長宣布卸任 結束六年領導生涯
舊金山前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事起訴

舊金山前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事起訴
庫克說Apple Watch救了爸爸的命 最常去舊金山這家餐廳消費

庫克說Apple Watch救了爸爸的命 最常去舊金山這家餐廳消費
目標2040年車輛全面電動化 金山再增300充電站

目標2040年車輛全面電動化 金山再增300充電站

熱門新聞

華人申請家人來美團聚，但不一定適應。（本報資料圖）

「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去

2025-01-10 01:20
由於氣候變遷，加州近年頻繁發生火災，此照並非本次南加山火。（記者劉先進╱攝影）

加州保護魚缺水難滅山火？ 小心南加山火5謠言

2025-01-11 20:49
不少華人選民移民入籍。圖為此前屋崙的入籍儀式。示意圖。（記者劉先進╱攝影）

「在美國像坐牢 打死不再去」華人移民無奈放棄綠卡

2025-01-09 21:23
興建高密度住宅給了很多人在矽谷安家置業的希望，但反對的聲浪也很大。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷房價飆漲 年薪6位數的首購族嘆：錢永遠存不夠

2025-01-14 14:33
知情人士透露，前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事指控。(本報檔案照)

舊金山前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事起訴

2025-01-16 16:30
Meta執行長查克柏格14日上午宣布，公司將裁員5%，並以公司表現最差的員工為主要裁員目標。（美聯社）

Meta 宣布裁員 5% 因應緊張的一年

2025-01-14 17:48

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題