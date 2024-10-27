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沙加緬度房市幾凍結 山區屋被拒保是主因

記者江碩涵／沙加緬度報導
一份最新的房地產報告顯示，沙加緬度房市交易幾近凍結，主因之一是，房屋可能被拒保。（美聯社）
一份最新的房地產報告顯示，沙加緬度房市交易幾近凍結，主因之一是，房屋可能被拒保。（美聯社）

根據CBS13報導，一份最新的房地產報告顯示，沙加緬度房市交易幾近凍結，原因除了供需問題外，最嚴重的原因就是保險問題，尤其中谷地區許多房屋在山區，保險公司不接受保險的機率比其他地區高。

過去幾年，沙加緬度房地產市場的問題是出售的房屋很少，需求不被滿足，不過現在情況已經改變了。現在沙加緬度的房市問題是，雖然市場上有庫存，但民眾對於購買住宅的需求卻「不如以往」。

沙加緬度房地產分析師倫德奎斯特（Ryan Lundquist），他表示，沙加緬度目前掛牌出售的房屋中，有44%不得不降價，最主要原因就是「買方難以負擔，因此房市凍結」。

根據Bankrate統計數據，截至10月23日止，30年期固定利率的房貸仍維持在6.59%高點，儘管聯準會日前宣布降息，但房貸利息降得並不如買方所想來得多。

另外一個嚴重的問題，則是加州保險危機導致買家觀望。倫德奎斯特分析，中谷地區不少房子靠近山區，這將導致許多買家在選擇「某些地點」時，更加猶豫。

根據加州房地產經紀人協會統計，不少人因為房屋保險面臨很大的問題，買賣交易最後被取消。

由於火災風險，一些保險公司停止在加州承保新保單，尤其是風險較高的地區。Zillow 和 Redfin 等房地產網站現在在房屋清單中，也會提供針對火災和洪水等災難的氣候風險指標，Zillow 聲稱 ，90%的西岸購屋者在看房時會考慮氣候風險。

倫德奎斯特說，保險的確是大沙加緬度地區房市面臨的重要問題，尤其這個問題是最近才開始，十年前根本沒人會擔心這件事。

CBS13報導還指出，有些保險公司的內部人士擔心保險危機導致中谷一帶的房地產價值暴跌，不少保險公司還為此，重新訂製新的保單，希望能因此解決保險問題。

一份最新的房地產報告顯示，沙加緬度房市交易幾近凍結，主因之一是，房屋可能被拒保。...
一份最新的房地產報告顯示，沙加緬度房市交易幾近凍結，主因之一是，房屋可能被拒保。（翻攝自Redfin）

保險 房地產 加州

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