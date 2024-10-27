沙加緬度房市幾凍結 山區屋被拒保是主因

一份最新的房地產報告顯示，沙加緬度房市交易幾近凍結，主因之一是，房屋可能被拒保。（美聯社）

根據CBS13報導，一份最新的房地產 報告顯示，沙加緬度房市交易幾近凍結，原因除了供需問題外，最嚴重的原因就是保險 問題，尤其中谷地區許多房屋在山區，保險公司不接受保險的機率比其他地區高。

過去幾年，沙加緬度房地產市場的問題是出售的房屋很少，需求不被滿足，不過現在情況已經改變了。現在沙加緬度的房市問題是，雖然市場上有庫存，但民眾對於購買住宅的需求卻「不如以往」。

沙加緬度房地產分析師倫德奎斯特（Ryan Lundquist），他表示，沙加緬度目前掛牌出售的房屋中，有44%不得不降價，最主要原因就是「買方難以負擔，因此房市凍結」。

根據Bankrate統計數據，截至10月23日止，30年期固定利率的房貸仍維持在6.59%高點，儘管聯準會日前宣布降息，但房貸利息降得並不如買方所想來得多。

另外一個嚴重的問題，則是加州 保險危機導致買家觀望。倫德奎斯特分析，中谷地區不少房子靠近山區，這將導致許多買家在選擇「某些地點」時，更加猶豫。

根據加州房地產經紀人協會統計，不少人因為房屋保險面臨很大的問題，買賣交易最後被取消。

由於火災風險，一些保險公司停止在加州承保新保單，尤其是風險較高的地區。Zillow 和 Redfin 等房地產網站現在在房屋清單中，也會提供針對火災和洪水等災難的氣候風險指標，Zillow 聲稱 ，90%的西岸購屋者在看房時會考慮氣候風險。

倫德奎斯特說，保險的確是大沙加緬度地區房市面臨的重要問題，尤其這個問題是最近才開始，十年前根本沒人會擔心這件事。