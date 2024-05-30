我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

漢堡賣太貴？ 麥當勞總裁公開信破謠言：沒漲那麼誇張

庫市出售面積僅384平方呎最小住宅 買家看中「地段」200萬成交

記者徐蓓蓓／庫比蒂諾報導
384平方呎庫比蒂諾小黑屋賣出200萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）
384平方呎庫比蒂諾小黑屋賣出200萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

此前因每平方呎單價高達4400元而被全美媒體廣泛報導的、位於矽谷庫比蒂諾市郊的一棟384平方呎始建於1948年的房子，29日售出。最後售價為200萬元。

這處一房一浴的物業此前要價170萬元，是庫比蒂諾市場上最便宜的單戶住宅。因為建築面積有限，房屋內部十分緊湊。但勝在占地面積大，有7841平方呎。

據悉，這套房在4月初上市後10天內就拿到8個出價，其中4個都有200萬元。出價的買家中很多是有意翻新重建的建築開發商。不過賣家選擇了一位個人買家，約定5月完成交易程序。

但後來因為買家意外未能完成交易，5月10日這套房又重新上市。5天收到了4個出價，其中2個出價有200萬，並在29日當天成功完成交易。

賣家經紀Faviola Perez透露，這次賣家選擇的依然是一位個人買家，因為對方出價最好。而買家方面則是看重這處物業的地段，周圍全部都是價值400到500萬的獨立住宅，咫尺之遙就是著名的富人區洛斯阿圖。買家已經計畫將原有小屋推倒，重新設計建造自己理想的住宅。

這處物業是近10年來，庫比蒂諾地區出售的面積最小的住宅。最初上市之後因為驚人的單價曾得到了包括「人物（People)」、「新聞周刊（Newsweek)」在內眾多媒體的爭相報導。

東灣房地產經紀人協會發言人斯塔克（David Stark)曾表示，這處物業的高價再次證明了一句老掉牙卻是事實的話，那就是「地段、地段、地段！」

矽谷 房地產

上一則

ChatGPT內容升級 2媒體巨頭授權OpenAI

下一則

華男涉強暴逃亡16年 因口臭曝身分 女伴不知他是通緝犯

延伸閱讀

要價170萬的384平方呎庫比蒂諾小黑屋售出

要價170萬的384平方呎庫比蒂諾小黑屋售出
「封口費」案進入陪審團審議 陪審員表情動作都受矚目

「封口費」案進入陪審團審議 陪審員表情動作都受矚目
批「WeWork不切實際擺脫破產」 創辦人放棄回購

批「WeWork不切實際擺脫破產」 創辦人放棄回購
恒大許家印港山頂豪宅5.3折售出 何鴻燊家族是鄰居

恒大許家印港山頂豪宅5.3折售出 何鴻燊家族是鄰居
恒大許家印香港豪宅5.3折售出 賭王何鴻燊家族是鄰居

恒大許家印香港豪宅5.3折售出 賭王何鴻燊家族是鄰居

熱門新聞

Charlotte Russ的孩子在海灘上撿了72個蛤蜊。(翻攝ABC30 Action News YouTube )

這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

2024-05-23 22:55
5月27日購房網站信息顯示，矽谷工程師殺妻案涉嫌人陳立人的凶宅已進入交易流程。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷工程師殺妻凶宅 上市9天售出 買家加價了20萬元

2024-05-29 02:20
超過 160 萬人可從蘋果公司3,500 萬美元的iPhone 和解協議中獲得現金。（電視新聞截圖）

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

2024-05-29 16:01
Redfin房地產網站在官網上公開案發屋的屋內陳設，屋內乾淨明亮。（截圖自Redfin）

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

2024-05-25 14:40
輝達創辦人黃仁勳首度站上大聯盟開球，一球直接落入捕手手套中。（主辦單位提供）

黃仁勳大聯盟開球後秒回台北 網友驚矽谷任意門出現了

2024-05-26 17:16
一些華人團購的櫻桃個頭過小的，破皮裂開的，甚至雙胞胎畸形果很多。（受訪者提供）

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

2024-05-29 15:33

超人氣

更多 >
四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了
搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？
3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上
快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元
吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣