房產經紀：市場價格火爆 買家房產佣金制度改革 難影響矽谷房市

全美範圍內的佣金制度改革似乎難以影響矽谷房產市場。(Avi Waxman / Unsplash)

全美範圍內的佣金制度改革似乎難以影響矽谷 房產市場。業內人士表示，目前市場仍遵循老辦法買賣，新政對於買家也未必完全是利好。

此前全國房地產 協會（NAR)同意，以4.18億元與控告其反競爭的集體控方達成和解，並同意取消傳統房地產交易標準佣金，使買賣方經紀的佣金從此「脫鉤。」

事件源起於Sitzer/Burnett v. National Association of Realtors案，因發現房地產業透過迫使屋主負擔自己及買家的經紀費而犯有共謀哄抬佣金罪，因而裁定向提起集體訴訟的屋主賠償18億元。裁定公布後，全美各地湧現20多起類似訴訟，其中至少有3起發生於加州 。

長期以來，在美國買賣房子幾乎都以標準模式處理佣金。賣方依銷售價一定比率付佣金給經紀人。賣方經紀人再將佣金與買方經紀人分拆。佣金比率的行規是成交價的5%到6%，賣家從賣房收益中去除數萬元支付。通常賣家會將佣金費事先計入掛牌價格。

雖然理論上佣金可以協商，但由於NAR的強勢主導地位，多數賣家被禁止支付低於6%的佣金。每當有人要賣房並且房屋被列入「多重掛牌服務（MLS)」的區域資料庫，經紀人佣金便被計算在內。有些地方甚至規定，賣方經紀人如果不向買方經紀提供佣金，將不得掛牌賣房。

消息一出，很多有計畫購房的買家都歡呼雀躍，認為可以節省買房支出。但聖他克拉拉縣房產協會（Santa Clara County Association of Realtor）主席裴利（Michelle Perry)卻認為，目前房產經紀佣金的改革很難影響到矽谷的房市。原因主要是市場決定了價格。矽谷地區房屋的低存量和目前的高利率是主要因素。她認為矽谷房價還會持續上升。

裴利表示：「消費者會逐漸意識到買家經濟的價值所在。」她說，目前房產經紀制度即將做出的改變，會讓整個過程對買家來說變得更清晰。一直以來經紀的佣金就是可以協商的，但現在買家一定要和買家經濟簽訂合同，這樣各方對於經紀的佣金收入就都很清楚了。

聖荷西房產經紀Cinny 莊表示，目前矽谷房產市場仍在通行老的辦法，因為矽谷房市的火爆，很多買家願意付佣金給買家經紀來吸引更多買家。她還提到由買方負擔買方經紀的佣金，可能會減少買家本來可以付首付的錢，進而影響到銀行貸款額度，削弱了買家的購買力。