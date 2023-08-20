地產投資公司：舊金山市中心已觸底反彈

Spear St. 60號的一棟辦公樓以4100萬元出售，比2014年1.07億元的成交價格低了61.7%。（美聯社）

儘管舊金山 的辦公樓空置率達到前所未有的31% 、多個開發商暫停大型地產項目建設、零售商不斷搬離市中心，但據紀事報報導，地產投資 公司Presidio Bay的創始人薩南達吉(Cyrus Sanandaji)以4100萬元購買了位於Spear St. 60號的一棟辦公樓，並宣布計畫再投資5000萬元，將這座建於1967年的11層建築打造成新型辦公樓。

Presidio Bay以每平方呎240元的價格買下了這棟辦公樓，比賣家在2014年支付的1.07億元低了61.7%。薩南達吉認為，舊金山市中心已經觸底，並且已經開始反彈。他樂觀指出，「舊金山在人工智能 熱潮中起到核心作用；今年舊金山人工智能公司已獲得120億元的融資。」LinkedIn數據則顯示，在過去12個月裡，舊金山在吸引員工數量方面僅次於德州奧斯汀。

世邦魏理仕研究總監安河內(Colin Yasukochi)表示，此次銷售可能代表每平方呎價格觸底，但這並不意味著市場很快就會好轉，租戶增長的積極需求仍然不多。

擔心舊金山未來仍面臨經濟困境的批評者認為，舊金山辦公室的空置率居高不下，零售商繼續在搬離，包括露天毒品交易市場等困境依然存在。

但薩南達吉表示，有關露天毒品市場和南市場區、田德隆區和市政中心的街頭犯罪問題，是被報導扭曲誇大了。