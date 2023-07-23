灣區房價徘徊十字路口 專家：房價不會回落 但也不會很快創新高

展望未來，專家預期灣區房價不會回落，也不會很快創下新高。(Getty Images)

疫情期間房價 大漲與隨後市場「正常化」(normalization)之後，灣區 房價趨於平穩。然而，根據「Zillow」最新數據，儘管今年部分地區房價可見到正增長，房價仍遠低於2022年高峰。目前房屋買賣雙方面臨最大問題是：房價將很快達到新紀錄嗎？或是，價格將再次下跌？

Compass市場分析主管卡萊爾(Patrick Carlisle)表示，春天是買房與賣房最忙碌季節，代表著價格也傾向在春季達到高峰，現在房價推高的部分原因，是房屋庫存低。在整個灣區，低庫存導致價格上漲，即使買房情況低於平均水平。

卡萊爾指出，灣區房地產市場總體上延續整個春天軌跡展：買家需求反彈，但因市場新掛牌數量處於歷史新低、供不應求，房屋銷售速度更快、報價更多、價格更高，儘管銷售活動與價格仍遠低於2022年春天水平，其為市場最後一個高峰。

Zillow資深經濟學家塔克(Jeff Tucker)在報告中指出，導致掛牌房屋庫存維持低水平的部分原因是「貸款 鎖定效應」(mortgage lock-in effect)，意即屋主原有貸款利率，可能低於目前利率，導致擁有房屋者在出售房屋與接受新貸款方面，猶豫不決。這個問題影響全美。部分房主寧可持有房屋，並期望能以2022年的高價售出。

不過，仍有越來越多買家接受更高的貸款利率，目前約為7%，視為新常態，從而推動房屋在市場的競爭。卡萊爾表示今年股市也出現反彈，「特別對購買人士來說，感覺上更加寬裕。」

和去年下半年的不景氣相較，「心理反彈」(rebound in psychology)發揮效用，許多買家決定繼續他們的人生計畫買房，而非等待價格或貸款利率進一步下跌。

但是，灣區房價仍遠低於2022年創下的高峰，當時市場「嚴重過熱」。Zillow數據顯示，全國50個最大城市中，一半以上房價尚未反彈至一年前高點。儘管房價下跌，但灣區仍是美國居住成本最高的地區之一。

房價還會再創新高嗎？灣區各縣房價趨勢不同，蘇諾瑪縣與納帕縣房價上漲速度快過灣區其他地方，因為遠距工作持續允許民眾尋求更多空間、或搬去想要去住的地方。舊金山房價則是灣區唯一沒有出現上漲的縣。

卡萊爾補充說，灣區人口結構變化也正影響市場態勢。由於舊金山流失25-39歲居民，公寓價格出現自疫情爆發以來需求最大幅度減少，從而導致舊金山房價增長比灣區其他地區緩慢。在家工作、疫情爆發的長期關閉、市中心社會問題與科技業裁員，都是影響因素。展望未來，預期灣區房價不會回落，但也不會很快創下新高。