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房產稅漲至6612億…聖他克拉拉縣物業飆漲創紀錄

編譯吳日君／綜合報導
聖他克拉拉縣物業價值過去一年快速增長。(Getty Images)
聖他克拉拉縣物業價值過去一年快速增長。(Getty Images)

根據聖他克拉拉縣估值辦公室報告，截至2023年1月1日，聖縣房產稅總額已上漲至6612億元歷史新高。聖縣房地產價值飆漲至創紀錄水平，不過，儘管房市逆轉趨勢已開始出現，有專家認為，房地產價值快速增長，可能削弱該地區富有彈性的房市。

聖縣估值辦公室指出，與2022年報告相比，聖縣2023年房地產稅總額增加6.7%。2022年聖縣綜合估值為6199.5億元。

聖縣2023年物業價值增長速度，與近年情況相較，則呈現相對強勁增長速度。2017年房屋價值上漲7.4%；2018年上漲7.3%；2019年上漲6.8%；2020年上漲6.9%；2021年上漲4.6%。

文件與報告顯示，東灣與半島估值官報告指出，阿拉米達縣、康曲柯士達縣與聖馬刁縣的估值房產價值，也穩定增長。康曲柯士達縣報告，2023年房屋地產稅總額為2666.7億元，比2022年報告的房產稅總額2517.1億元增長5.9%。2022年總額比2021年增長7.8%。

2023年聖馬刁縣房地產稅總額為3077.5億元，比2022年的2879.7億元總額增長6.9%。2022年總額比2021年增長8.3%。阿拉米達縣估值辦公室未提供2023年估值地產稅總額報告，2022年房地產稅總額則為3867.3億元。

聖縣估值官史東(Larry Stone)警示，儘管南灣房價強勁增長至創紀錄水平，但仍出現阻礙房市的不利因素。雖然住房價值最近已穩定，但高貸款利率與通貨膨脹，降低消費者購買力。因此，這種增長完全有可能是短暫現象，商業地產與住房地產都出現問題。

史東指出，隨著住房銷售量減少20%，遠距工作導致辦公室空置率增加，聖縣房地產的波動性與不可預測性，促使對房地產價值的未來，產生質疑。

不過，房地產專家、「Silicon Valley Synergy」主管施特勒(Bob Staedler)不同意史東對房地產市場波動的評估。他表示，並未見到聖他克拉拉谷房地產不穩定，儘管商業辦公大樓房地產市場的前景，看起來充滿挑戰，但並不認為「天會塌下來」(sky is falling)的擔憂可能成真實現。

房地產 房價 貸款

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