買or租？灣區每月房貸還款額逾租金2倍 全美差距最大

灣區目前每月房貸還款額，是租金的兩倍，為美國所有人口密集中心最大買房與租房差距的地區。(Getty Images)

灣區 買房的每月平均貸款 額，超過租金 兩倍，為美國所有人口密集中心買房與租房差距最大的地區，導致許多當地居民無法擁有屬於自己的房屋。

根據房地產上市網站「Redfin」最新報告，聖荷西、舊金山與屋崙是美國城市租房與買房成本差異最大的地區。報告發現，聖荷西地區典型新購買房屋的每月貸款額，估算為1萬1049元，比每月租金平均中位數4176元，高出165%。舊金山的貸款與租金差異為139%、屋崙則為99%。

Redfin報告內容比較美國50個人口最多的大都會獨棟住房、公寓、連棟房的貸款與租金成本。在美國其他大部分地區，購買一間普通房屋的貸款支出，約比租金高25%。

儘管有部分人選擇租房、放棄購房帶來的房屋增值，是因沒有計畫長期居住，但是，其他人租房主因，大都是無法負擔頭期款或沒有資格獲得貸款。Redfin經濟學家馬爾(Taylor Marr)聲明表示，由於房價上漲及利率提高，這種情況越來越常見。

「加州房地產協會」(California Association of Realtors)指出，每月貸款還款額高出租金的情況，在灣區最為明顯。根據數據，在房屋庫存短缺情況下，口袋深厚的買家爭相買房，導致獨棟住房價格中位數飆漲至125萬元、在過去三年上漲28%。於此同時，貸款利率平均值上漲兩倍至6%以上，每月房貸還款額因此增加數千元。

協會報告顯示，房貸成本持續上漲，造成僅有五分之一的灣區居民有能力可輕鬆負擔中等價位的獨棟房屋。在全國範圍內，有40%民眾可以負擔全國房屋中位數37萬1200元的典型房屋。

然而，對於住在房價高昂的洛斯蓋圖斯(Los Gatos)的租房者來說，買房可能並不值得，即使能買得起灣區房子。一名年輕前科技業者表示，進入買房的門檻很高，花在買房的金錢，感覺是浪費的投資，除了高額貸款與頭期款之外，還擔心房產維護成本與擁房帶來其他問題，例如火災多發地區聖他克魯茲山區須有保險等。

根據Redfin報告，在美國只有四個主要城市買房成本低於租房：底特律(低24%)、費城(低7%)、克利夫蘭(4%)、休士頓(1%)。馬爾指出，與美國其他地區相較，這些城市的房價停滯不前。

排名在灣區之後、房屋擁有支出貸款額與租金成本之間差距最大的城市是南加安納罕(Anaheim)，每月房貸額比租金高出91%，之後為西雅圖(88%)、洛杉磯(79%)、聖地牙哥(70%)。此外，許多遠距工作者在疫情期間搬至曾經是房貸較可負擔的城市，現在也見到明顯成本差異，其中包括沙加緬度，買房貸款成本比租金高54%以上；拉斯維加斯(35%)、鳳凰城(25%)。

讓擁房變得更可負擔的主要方式為何？一旦美聯儲局不再積極對抗通貨膨脹，並且降低整個經濟體的借貸成本，貸款利率可能開始下降，擁房會變得較可負擔。不過，房地產經紀人協會並不認為，這種情況會很快發生。協會在買房可負擔能力報告中指出，導因於通膨仍高於美聯儲局的目標範圍，預測今年剩餘時間裡，利率將保持高位，「將在未來幾個季度，持續對買房負擔能力施壓。」