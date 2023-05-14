灣區新蓋公寓 為何都長一樣？

為何灣區新蓋公寓建築都看起來一樣？住房與建築專家指出，原因包括愈趨嚴格的建築規範、地方對開發計畫要求、高漲建築成本，以及越來越需要盡可能將多個住房單位放置在一個建設開發項目。(Getty Images)

經過灣區 各城市市中心，不會錯過大型正方的樂高式公寓大樓，外觀明亮、多顏色鑲版建築，聳立在市中心街道與郊區道路。民眾可能有疑問，為何灣區新蓋的公寓建築都看起來一樣？住房與建築專家指出，原因包括愈趨嚴格的建築規範、地方對開發計畫要求、高漲的建築成本，以及越來越需要盡可能將多個住房單位放置在一個建設開發項目的要求。

千篇一律的新建築項目，被部分人士批評「醜陋」或「沒有靈魂」，或稱之「高檔化建築」，無論是豪華公寓大樓或低收入 住房項目，設計皆大同小異。隨著灣區計畫在未來十年內增加數十萬個新多戶住宅單位計畫，以緩解日益嚴重的住房短缺問題，大型而無變化的建築設計，可能會更加普及。

柏克萊加大 建築學教授柯里奧(Mary Comerio)表示，即使是最高端的建築，看起來也一樣，其為普通公司設計、或是知名建築師操刀，並不重要。她指出，實際上，可在預算內滿足開發商需要目標的條件有限。

根據人口普查數據，在過去四年中，開發商為超過1000個多戶住宅項目申請建築許可。其中許多是所謂「五合一」(5-over-1)開發項目，約為五層樓的木造結構建築，第一層則是混凝土材料、可用做零售空間。這種設計在全國各地城市都很熱門，部分原因是使用木材作為具有成本效益的建築材料，同時可遵守建築法規。

總部位在屋崙的開發商「oWow」執行長哈伯(Danny Haber)表示，今日開發商很少能追求20年代與30年代蓬勃發展的獨特設計，當時被認為是美國建築高峰時期之一。相反的，現今建商必須專注在最大化住房單位數量、以抵銷高建築與融資成本，因此導致重複性的設計項目。

專家表示，最重要的是，任命官員組成的城市設計審查委員會，通常缺乏專業知識或建築訓練，有時會在簽核項目之前做出不智的設計決定，例如要求不搭配的顏色、強調以此提供新建案變化。即便如此，在巴洛阿圖與聖荷西設計約六個可負擔住房開發項目的建築師奎格立(Rob Wellington Quigley)表示，他在南灣合作過的開發商都支持他提出更具特色的設計。

城市評論人士經常抱怨低收入住房設計未能符合社區特點。但柯里奧認為，通常無法採取任何措施，安撫那些反對可負擔項目者。他強調，緩解灣區可負擔住房危機，應該優於任何具體設計問題。

根據非營利組織「加州住房夥伴」(California Housing Partnership)數據，灣區超過20萬7800戶低收入租房家庭，需要可負擔住房。一名曾是無家可歸居民透露，建築設計美學幾乎不是一個考量問題，因為他們已經流浪街頭太長時間了。