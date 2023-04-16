矽谷辦公室空置率 Q1創新高…業主憂還不起房貸被沒收

矽谷與舊金山辦公室空置率上升，兩地辦公室物業市場將在2023年面臨嚴峻形勢。圖為聖荷西市中心。(Getty Images)

根據商業房地產公司「第一太平戴維斯」(Savills)最新報告，2023年前三個月，科技業裁員助長南灣與舊金山 辦公室空置情況增加。南灣辦公室空置率已呈現上升趨勢，舊金山空置率則因科技與生物技術產業大規模裁員，導致惡化至殘酷水平。

報告指出，矽谷 地區辦公室空置率於2023年第一季度上升至23.1%，達到歷史新高紀錄，高於2022年最後三個月的22.7%。舊金山辦公室空置率則於2023年第一季度飆升至32.7%達歷史新高，高於2022年第四季度的32.1%。

2023年1月至3月季度，舊金山辦公室月租金平均為每平方英尺5.89元，低於2022年10月至12月季度的每平方尺5.94元。報告指出，預估隨著科技產業持續放緩，舊金山2023年辦公室空置率將繼續增加。

矽谷辦公室2023年第一季度平均月租金為每平方英尺4.99元、高於2022年第四季度的每平方呎4.95元。由於科技業持續大範圍裁員，辦公室租賃凍結等產業重大修正，辦公室空間需求已大幅降低。

報告評估，舊金山與矽谷辦公室物業市場皆將在2023年剩餘時間裡，面臨嚴峻形勢。由於經濟不確定性、重返辦公室後的使用率減緩、科技業持續調整，在疫情期間短短三年內，舊金山辦公室租賃市場自疫情前的全國最低空置率、轉變成最高空置率。

舊金山辦公室飆升的空置率，代表著城市內大型辦公室的貸款 可能陷入欠款，或者是更糟的喪失抵押品贖回權與財產沒收。報告指出，隨著潛在市場基本面惡化，以及貸款到期日接近，預期2023年將出現更多舊金山辦公室物業困境，因為有許多業主發現自己已陷入困難當中。若商業地產的總貸款、超過建築物的實際價值，將被視為「underwater」。

在矽谷，許多科技界龍頭已經縮減租用或建造新辦公室計畫，在部份情況下，還嘗試轉租南灣辦公室或出售物產。「第一太平戴維斯」報告指出，矽谷辦公室市場的空置率水平持續創歷史新高，因為科技業正在調整修正當中，租戶紛紛撤離。預測矽谷辦公室市場將經歷另一個放緩的年份。