我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「搖滾機器人」挺進全國賽 9位女孩組成 不乏華裔生

鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

矽谷辦公室空置率 Q1創新高…業主憂還不起房貸被沒收

編譯吳日君／灣區綜合電
矽谷與舊金山辦公室空置率上升，兩地辦公室物業市場將在2023年面臨嚴峻形勢。圖為聖荷西市中心。(Getty Images)
矽谷與舊金山辦公室空置率上升，兩地辦公室物業市場將在2023年面臨嚴峻形勢。圖為聖荷西市中心。(Getty Images)

根據商業房地產公司「第一太平戴維斯」(Savills)最新報告，2023年前三個月，科技業裁員助長南灣與舊金山辦公室空置情況增加。南灣辦公室空置率已呈現上升趨勢，舊金山空置率則因科技與生物技術產業大規模裁員，導致惡化至殘酷水平。

報告指出，矽谷地區辦公室空置率於2023年第一季度上升至23.1%，達到歷史新高紀錄，高於2022年最後三個月的22.7%。舊金山辦公室空置率則於2023年第一季度飆升至32.7%達歷史新高，高於2022年第四季度的32.1%。

2023年1月至3月季度，舊金山辦公室月租金平均為每平方英尺5.89元，低於2022年10月至12月季度的每平方尺5.94元。報告指出，預估隨著科技產業持續放緩，舊金山2023年辦公室空置率將繼續增加。

矽谷辦公室2023年第一季度平均月租金為每平方英尺4.99元、高於2022年第四季度的每平方呎4.95元。由於科技業持續大範圍裁員，辦公室租賃凍結等產業重大修正，辦公室空間需求已大幅降低。

報告評估，舊金山與矽谷辦公室物業市場皆將在2023年剩餘時間裡，面臨嚴峻形勢。由於經濟不確定性、重返辦公室後的使用率減緩、科技業持續調整，在疫情期間短短三年內，舊金山辦公室租賃市場自疫情前的全國最低空置率、轉變成最高空置率。

舊金山辦公室飆升的空置率，代表著城市內大型辦公室的貸款可能陷入欠款，或者是更糟的喪失抵押品贖回權與財產沒收。報告指出，隨著潛在市場基本面惡化，以及貸款到期日接近，預期2023年將出現更多舊金山辦公室物業困境，因為有許多業主發現自己已陷入困難當中。若商業地產的總貸款、超過建築物的實際價值，將被視為「underwater」。

在矽谷，許多科技界龍頭已經縮減租用或建造新辦公室計畫，在部份情況下，還嘗試轉租南灣辦公室或出售物產。「第一太平戴維斯」報告指出，矽谷辦公室市場的空置率水平持續創歷史新高，因為科技業正在調整修正當中，租戶紛紛撤離。預測矽谷辦公室市場將經歷另一個放緩的年份。

舊金山 矽谷 貸款

上一則

NAPCA國家亞太老齡化中心致力改善華裔年長者生活質量

下一則

舊金山新屋產量 去年暴跌46%

延伸閱讀

Web3.0世代來臨 矽谷工程師該如何應對？

Web3.0世代來臨 矽谷工程師該如何應對？
美洲中工會舊金山分會44屆年會 22日展開

美洲中工會舊金山分會44屆年會 22日展開
癮君子康復中心 擴建到北加金銀島

癮君子康復中心 擴建到北加金銀島
最新民調：舊金山治安20年來最差

最新民調：舊金山治安20年來最差
刺殺科技高管Bob Lee嫌犯 東灣落網 38歲的他也是科技人

刺殺科技高管Bob Lee嫌犯 東灣落網 38歲的他也是科技人

熱門新聞

舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

2023-04-13 13:55
在TikTok帳戶@aokayblends96發布的視頻中，一名司機和同伴向Chick-fil-A得來速（Drive thru）員工提出給她4萬5000元現金，讓她辭去工作，但被拒絕（TikTok / @aokayblends96視頻截圖）

辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕

2023-04-12 18:59
紐約時報表示，受到大規模裁員、主管缺席和工作壓力的影響，Meta的員工士氣大受打擊。（Getty Images）

紐時：Meta大幅裁員 裁掉了士氣

2023-04-13 12:12
舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

2023-04-14 02:12
60多歲的華裔袁女士，參加房東們要求取消屋崙市暫停驅逐令的集會。（記者張曼琳／攝影）

華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

2023-04-12 14:08
嫌犯莫梅尼（左）與被刺殺者鮑勃·李（右）均為科技業企業家。（記者李怡／翻攝）

嫌犯殺鮑勃·李 疑為妹妹起衝突 莫梅尼律師：謀殺證據不足

2023-04-15 02:20

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製

何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製