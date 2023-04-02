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舊金山都會區明年房價估降幅縮小 從下跌3.6%減至2.7%

編譯組／灣區電
根據新數據，儘管明年灣區房價仍預估下降，但前景展望正在改善當中。(Getty Images)
根據新數據，儘管明年灣區房價仍預估下降，但前景展望正在改善當中。(Getty Images)

根據新數據，儘管明年灣區房價仍預估下降，但前景展望正在改善當中，即使灣區持續面臨經濟壓力。Zillow預測，舊金山都會區明年房價將下跌2.7%，之前2月預估降幅為3.6%。

房價降幅稍減的現時情況，是科技業裁員持續、矽谷銀行倒閉，以及被認為當地最大貸款提供機構「First Republic」發生危機。然而，是什麼推動房價同比降幅較小的預測？灣區房地產集團「Compass」市場分析長卡萊爾(Patrick Carlisle)表示，值得注意的是，買家需求於去年底觸及近歷史新低之後，開始大幅反彈。

他指出，一旦春季售屋旺季真正開始，房市狀況就會更明朗。房價變化很難預測，尤其現今處在動盪世界。根據截至3月19日Compass數據，過去六個月的買家需求相當高，自去年底開始上升，儘管數周前爆發銀行業危機，需求仍維持高點。卡萊爾認為，考量利率持續下降，以因應地方與國家銀行業危機，可能推動未來的買家需求。

Zillow資深經濟學家迪旺基(Orphe Divounguy)表示，可負擔能力是房地產市場面對最大挑戰，其抑制舊金山等昂貴城市的房價增長，因為過去一年漲息，潛在買家每月面臨更高的貸款支付額。

舊金山都會區預估房價跌幅仍是全美前20大城市最高。洛杉磯預估明年將下跌2.2%、紐約預估下跌0.8%。但是，美國整體價將上漲1%，其中，坦帕(Tampa)都會區在大型房市漲幅最大至2.3%。迪旺基分析，與全國相對更可負擔市場相比，最昂貴市場的住房需求降溫幅度更大，庫存增加更快，房價下跌幅度也相對較大。

此外，灣區典型貸款支付在過去一年增加31%，主要因為貸款利率幾乎上漲兩倍，讓許多買家卻步。然而，上市房屋數量減少，有助於抵銷需求降溫導致的價格下跌。舊金山都會區的新房源，同比減少近42%，待售率仍比2020年2月疫情前水平低了15%。

在全加州範圍內，房價預估也將於2023年下跌。「加州房地產經紀人協會」預估，加州房價中位數將於2023年下跌8.1%至75萬5600元。儘管去年夏天以來，舊金山與聖荷西都會區房價下跌，但典型房價仍高於其他主要大都會區，分別為109萬元與141萬元。洛杉磯都會區於2000年中期典型房價，與舊金山與聖荷西非常接近，但現在遠低於兩地，約為86萬2000元。

許多因素持續影響灣區房市。在全國範圍內，高利率與動盪股市一直是問題，灣區本地因素包括高科技業降溫、高房價、辦公室空置率、人口外移、州所得稅高與當地政治。卡萊爾認為，新房源大幅減少，也是因素之一。針對矽谷銀行倒閉，卡萊爾則說，儘管經濟不確定性永遠不會對房市有利，但銀行業危機不會對買家心理產生明顯負面影響，美聯儲局與財政部也將盡量減少對公眾影響。

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