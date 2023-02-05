屋崙運動場 50億開發案拍板定案

屋崙運動場50億元超大型開發案達成協議，屋崙市府與開發商「非裔美人體育與娛樂集團」正式宣布交易合作。(截自電視畫面)

屋崙 市府與開發商上周簽署協議，促使占地155英畝的屋崙運動場(Oakland Coliseum)開發項目又向前邁進一步。2日上午，開發商與屋崙官員在運動場正式宣布交易。未來開發計畫將會有住房、新會議中心與可能有WNBA球隊進駐。

開發商「非裔 美人體育與娛樂集團」(African American Sports and Entertainment Group)希望，在東屋崙地區建造一家旅館、餐廳區，與可作為青年運動與教育項目的戶外露天廣場。在此願景之下，運動場將歡迎WNBA隊伍、音樂會與迪士尼冰上表演。集團表示，目前沒有計畫拆除或重新整修運動場，由於場地狀況良好，尚未知是否需更新升級。

集團過去曾預估，這項開發案所需費用超過50億元。目前有兩年時間制定計畫，再提交給市議會。協議簽署要求開發商向市府每年支付20萬元費用，以及一次性250萬元經費以支付員工所需時間。市府與縣府共同擁有運動場，直到縣府出售份額給A's運動家隊，其對土地有自身計畫，但目前著眼於西屋崙霍華德碼頭(Howard Terminal)新球場與周圍開發。

屋崙市議會於2021年11月投票決定，市府員工開始與非裔美人體育與娛樂集團進行討論，考量集團可能缺乏開發龐大項目經驗，要求更多時間分析財務計畫，但內容並未公布。

非裔美人體育與娛樂集團是一個由非裔擁有的開發團隊，由巴比特(Ray Bobbitt)領導，他是東屋崙本地人。他表示，將這個重要場地開發案、交予總部位在屋崙的非裔美人領導的商業團體，有助解決屋崙市承包做法中明顯的族裔差距，將促進經濟均等、創業與地方小型商業機會。

市府領袖指出，東屋崙長期遭到撤資打擊，未來計畫必須為居民增加經濟機會。運動場是屋崙市最大開發點之一，可創造急需稅收。但是，專家認為，開發運動場地區可能具有挑戰，因為建築成本過高且需要大規模基礎建設。任何項目都需數年時間，才可獲得批准，也須多年籌資與建設。

屋崙市長盛桃(Sheng Thao)與多位市議員出席新聞發布會，並對集團可能為地區的就業、住房與公共設施帶來深度投資 ，表示讚許。盛桃表示，非裔美人體育與娛樂集團是投資屋崙的「絕佳機構」。現在將實現承諾、深入開發東屋崙。