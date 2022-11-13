華裔業主擁8空置房屋 市議員盼M提案徵稅

空置房屋目前在舊金山重新受到關注，舊金山M提案提出住宅空置稅，期以解決對長期房屋空置的擔憂。(Getty Images)

舊金山 下海特街區(Lower Haight)一棟價值400萬元的維多利亞建築房屋，多年來一直空置，然而，這並非業主在舊金山唯一的一間空置房屋。舊金山的房屋空置率並沒有特別高，但在如此艱難的房市中，許多人想到空置房屋，相當擔憂。

根據2021年市府估值數據，95歲的舊金山華裔居民John Wei透過信託擁有這棟位在地址536 Page Street的房屋。這間三層樓的維多利亞式住房，現在用木板封住窗戶、前院堆滿垃圾。該建築物曾是業主與兩任租客的家，2018年6月出售、2019年清空。新業主開始翻新建築，但鄰居表示，房屋於2021年被廢棄，無法居住且沒有安全保障。

多名鄰居透露，在施工停止後，無家可歸者開始搬入這棟建築，鄰居們害怕會出事，一旦發生火災可能會把整個街區燒毀。2021年11月至2022年5月期間，居民曾多次向建築檢查部門投訴該房屋狀況，期間有一名女性無家可歸人士在屋內打破玻璃與尖叫，鄰居因此報警。

536 Page Street的房屋估值價值近400萬元，附近的一房公寓租金 超過3000元。除了這間物業外，John Wei透過信托與管理公司「Green Hills Views LLC」擁有舊金山八間建築物，這些房屋於2020-2022年間被標記為空置。

一名在下海特街區擁有房屋的業主表示，每名業主都有權空出房屋進行裝修，但也有責任完成工程。空置房屋對城市與居民造成傷害，除了住房減少之外，鄰居們必須承擔鄰近地區有無人看管建築物所可能產生的後果。

根據2020年人口普查 資料，在全國75個最大城市中，舊金山的房屋空置率排名第29。許多被人口普查視為空置的房屋，正在出租、出售或翻新過程中。舊金山房地產經紀人林克(Robert Link)說，由於整修許可程序冗長，大規模翻新的建築物很容易在開工前空置半年或更長時間。

據了解，John Wei在舊金山全市共控制100多處房產，從連棟房屋到長期空置的市中心辦公室，其中有八間空置建築物，為舊金山最大的空置物業控制人。過去一年，他的許多房產，包括536 Page Street的房屋，都被轉讓給由外甥Felix Wai控管的LLC公司。Felix Wai表示，期望盡快讓536 Page Street返回租賃市場。

空置房屋目前在舊金山重新受到關注，因為舊金山市議員潘正義(Dean Preston)支持11月8日舊金山M提案的住宅空置稅，以解決對長期房屋空置的擔憂。若提案通過，根據稅收報告，536 Page Street房屋有兩個以上單位、空置超過182天，並且已核發施工許可證一年多，因此將被徵收空置稅。

Felix Wai表示，街頭犯罪與複雜許可程序，導致整修困難，尤其是蓄意破壞、竊盜與非法入侵。政府行政支援不足，卻將問題的責任推給居民、商人與業主。他估計僅在過去1個月，他就在加固建築物、監控與私人保安花費超過10萬元。