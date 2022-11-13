我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

華裔業主擁8空置房屋 市議員盼M提案徵稅

編譯組／舊金山電
空置房屋目前在舊金山重新受到關注，舊金山M提案提出住宅空置稅，期以解決對長期房屋空置的擔憂。(Getty Images)
空置房屋目前在舊金山重新受到關注，舊金山M提案提出住宅空置稅，期以解決對長期房屋空置的擔憂。(Getty Images)

舊金山下海特街區(Lower Haight)一棟價值400萬元的維多利亞建築房屋，多年來一直空置，然而，這並非業主在舊金山唯一的一間空置房屋。舊金山的房屋空置率並沒有特別高，但在如此艱難的房市中，許多人想到空置房屋，相當擔憂。

根據2021年市府估值數據，95歲的舊金山華裔居民John Wei透過信託擁有這棟位在地址536 Page Street的房屋。這間三層樓的維多利亞式住房，現在用木板封住窗戶、前院堆滿垃圾。該建築物曾是業主與兩任租客的家，2018年6月出售、2019年清空。新業主開始翻新建築，但鄰居表示，房屋於2021年被廢棄，無法居住且沒有安全保障。

多名鄰居透露，在施工停止後，無家可歸者開始搬入這棟建築，鄰居們害怕會出事，一旦發生火災可能會把整個街區燒毀。2021年11月至2022年5月期間，居民曾多次向建築檢查部門投訴該房屋狀況，期間有一名女性無家可歸人士在屋內打破玻璃與尖叫，鄰居因此報警。

536 Page Street的房屋估值價值近400萬元，附近的一房公寓租金超過3000元。除了這間物業外，John Wei透過信托與管理公司「Green Hills Views LLC」擁有舊金山八間建築物，這些房屋於2020-2022年間被標記為空置。

一名在下海特街區擁有房屋的業主表示，每名業主都有權空出房屋進行裝修，但也有責任完成工程。空置房屋對城市與居民造成傷害，除了住房減少之外，鄰居們必須承擔鄰近地區有無人看管建築物所可能產生的後果。

根據2020年人口普查資料，在全國75個最大城市中，舊金山的房屋空置率排名第29。許多被人口普查視為空置的房屋，正在出租、出售或翻新過程中。舊金山房地產經紀人林克(Robert Link)說，由於整修許可程序冗長，大規模翻新的建築物很容易在開工前空置半年或更長時間。

據了解，John Wei在舊金山全市共控制100多處房產，從連棟房屋到長期空置的市中心辦公室，其中有八間空置建築物，為舊金山最大的空置物業控制人。過去一年，他的許多房產，包括536 Page Street的房屋，都被轉讓給由外甥Felix Wai控管的LLC公司。Felix Wai表示，期望盡快讓536 Page Street返回租賃市場。

空置房屋目前在舊金山重新受到關注，因為舊金山市議員潘正義(Dean Preston)支持11月8日舊金山M提案的住宅空置稅，以解決對長期房屋空置的擔憂。若提案通過，根據稅收報告，536 Page Street房屋有兩個以上單位、空置超過182天，並且已核發施工許可證一年多，因此將被徵收空置稅。

Felix Wai表示，街頭犯罪與複雜許可程序，導致整修困難，尤其是蓄意破壞、竊盜與非法入侵。政府行政支援不足，卻將問題的責任推給居民、商人與業主。他估計僅在過去1個月，他就在加固建築物、監控與私人保安花費超過10萬元。

舊金山 人口普查 租金

上一則

太浩湖積雪24英寸 滑雪場提前開放

下一則

沙加緬度提案O禁在公有場所設遊民營地 支持者暫居上風

延伸閱讀

舊金山兩車相撞 特斯拉衝進民宅3人傷

舊金山兩車相撞 特斯拉衝進民宅3人傷
地鐵站裡的白蘭紀念銅像 布里德、勃朗共同揭幕

地鐵站裡的白蘭紀念銅像 布里德、勃朗共同揭幕
全美首個粵語認證項目 金山市立大學上線

全美首個粵語認證項目 金山市立大學上線
灣區3都會區 9月豪宅銷量創新低

灣區3都會區 9月豪宅銷量創新低
斥資千萬引進 薪資支付系統卻一團亂 舊金山學區進入緊急狀態

斥資千萬引進 薪資支付系統卻一團亂 舊金山學區進入緊急狀態

熱門新聞

Meta 執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）於美西時間9日上午11時在臉書上對現任員工直接發表談話。（本報資料照片）

Meta 9日裁員逾萬人 要求全體員工當日不進辦公室

2022-11-09 15:27
舊金山州立大學亞裔研究系教授張華耀認為，「這是一個集體種族創傷的時期」。（記者張曼琳／攝影）

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

2022-11-12 10:51
馬斯克取消遠距工作隔天，推特舊金山總部靜悄悄。（美聯社）

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

2022-11-12 15:01
Nelson在網球場上認識後來被捕的兇手貝森（Hasheem Bason）。（電視截圖）

金山牙醫徐麗麗男友 網球場結識兇手

2022-11-06 21:34
臉書母公司Meta9日表示，將裁減13%、相當於1萬1000多名的員工。 （美聯社）

12家科技公司 今年共裁減數萬員工

2022-11-10 16:42
票數領先，高敘加可能將成為加州議會裡的第一位華裔女代表（記者陳爍嘉/攝影）

高敘加票數領先 可望成為北加首位華裔女參議員

2022-11-09 15:35

超人氣

更多 >
FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家
海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人
期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數
馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄
矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票