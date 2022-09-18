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金山停車位開價9萬、3人報價 10年漲8000元

編譯組／灣區綜合電
舊金山停車位一向具有價值，停車位掛牌出售並非前所未有。(Getty Images)
舊金山停車位一向具有價值，停車位掛牌出售並非前所未有。(Getty Images)

舊金山南灘(South Beach)社區一個停車位，日前掛牌售價9萬元，上周登上全國頭條新聞。物業經紀人強調，停車位空間靠近甲骨文公園的實用性，並且開放給任何買家，不僅是住在停車位所在的公寓大樓住戶。

房地產經紀人威廉斯(Bill Williams)表示，這就是城市停車位與眾不同之處。然而，舊金山停車位一向具有價值，停車位掛牌出售並非前所未有。從兩年多年疫情開始到目前觀光業終於恢復，市中心辦公室重現人潮，海灣大橋交通回到2019年水平，市區停車位一位難求。

根據「紀事報」報導，位在舊金山湯森街88號(88 Townsend St.)大樓車庫的一個停車位，2019年以9萬元價格掛牌、2013年售價為8萬2000元，當時被稱為「房市變得瘋狂的最新實例」(the latest example of a housing market gone wild)。

在紐約與香港，也可見到類似且更加高價的車位出售情況，這兩個城市位在豪華公寓大樓的停車位，售價可能高達100萬元。舊金山房地產經紀人馬丁尼茲(Alan Martinez)表示，無論這座城市交通如何友善方便，民眾仍可見到在大城市擁有車輛的價值。

威廉斯指出，湯森街88號的停車位已在市場上三年。賣家曾於2019年收到書面報價，但拒絕售出。自今年3月停車位重新上市以來，截至目前為止收到三個報價，也被賣方拒絕。賣方約於十年前以8萬5000元購買這個停車位，期望在已移居至紐約數年之後，售出在舊金山最後一個物業。

馬丁尼茲說明，舊金山停車位通常會在Craigslist等網站刊登廣告，或在買家購買新建案時與房屋分開出售。新建案的停車位價格在7萬5000元至15萬元之間。建商正專注在建造更多停車位，尤其在市區等人口稠密地區。

根據舊金山規畫法規，在大部分住宅建築大樓內，建商可在每個住房單位最多建造1.5個停車位。Coldwell Banker Realty房地產經紀人Karen Mai表示，停車位價值取決於物業所在位置，依照地點還可增加10-20萬的房屋價值。她不建議客戶出售停車位，因為若他們選擇出售，將進一步限制有意購買其房屋的買家範圍。

Karen Mai認為：「與其售出停車位，不如租給需要停車位的人。」馬丁尼茲補充說，就像任何變得稀有的商品一樣，價格最終將上漲。

舊金山 房地產 威廉

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