金山停車位開價9萬、3人報價 10年漲8000元

舊金山停車位一向具有價值,停車位掛牌出售並非前所未有。(Getty Images)

舊金山 南灘(South Beach)社區一個停車位,日前掛牌售價9萬元,上周登上全國頭條新聞。物業經紀人強調,停車位空間靠近甲骨文公園的實用性,並且開放給任何買家,不僅是住在停車位所在的公寓大樓住戶。

房地產 經紀人威廉 斯(Bill Williams)表示,這就是城市停車位與眾不同之處。然而,舊金山停車位一向具有價值,停車位掛牌出售並非前所未有。從兩年多年疫情開始到目前觀光業終於恢復,市中心辦公室重現人潮,海灣大橋交通回到2019年水平,市區停車位一位難求。

根據「紀事報」報導,位在舊金山湯森街88號(88 Townsend St.)大樓車庫的一個停車位,2019年以9萬元價格掛牌、2013年售價為8萬2000元,當時被稱為「房市變得瘋狂的最新實例」(the latest example of a housing market gone wild)。

在紐約與香港,也可見到類似且更加高價的車位出售情況,這兩個城市位在豪華公寓大樓的停車位,售價可能高達100萬元。舊金山房地產經紀人馬丁尼茲(Alan Martinez)表示,無論這座城市交通如何友善方便,民眾仍可見到在大城市擁有車輛的價值。

威廉斯指出,湯森街88號的停車位已在市場上三年。賣家曾於2019年收到書面報價,但拒絕售出。自今年3月停車位重新上市以來,截至目前為止收到三個報價,也被賣方拒絕。賣方約於十年前以8萬5000元購買這個停車位,期望在已移居至紐約數年之後,售出在舊金山最後一個物業。

馬丁尼茲說明,舊金山停車位通常會在Craigslist等網站刊登廣告,或在買家購買新建案時與房屋分開出售。新建案的停車位價格在7萬5000元至15萬元之間。建商正專注在建造更多停車位,尤其在市區等人口稠密地區。

根據舊金山規畫法規,在大部分住宅建築大樓內,建商可在每個住房單位最多建造1.5個停車位。Coldwell Banker Realty房地產經紀人Karen Mai表示,停車位價值取決於物業所在位置,依照地點還可增加10-20萬的房屋價值。她不建議客戶出售停車位,因為若他們選擇出售,將進一步限制有意購買其房屋的買家範圍。

Karen Mai認為:「與其售出停車位,不如租給需要停車位的人。」馬丁尼茲補充說,就像任何變得稀有的商品一樣,價格最終將上漲。