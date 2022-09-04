灣區房市降溫 7月房價跌幅全美最大

灣區房屋價值的7月分月度跌幅全美最大。房地產專家指出，首要因素是灣區為全國房價最昂貴地點，買家可承受範圍已屆臨界點。(Getty Images)

持續上漲的貸款利率 ，冷卻了全美各地7月分房地產市場，根據房屋上市網站「Zillow」最新報告，灣區 7月房屋價值出現全國最大月度跌幅。

聖荷西-桑尼維爾-聖他克拉拉都會地區獨棟房屋平均價值，自6月至7月下跌4.5%至156萬元。舊金山-屋崙-柏克萊都會區房屋價值下跌2.8%至144萬元。

相較之下，全國房屋價值僅下跌0.1%至35萬7000元。

Zillow資深經濟學者塔克(Jeff Tucker)表示，導因於貸款利率飆升、將買家擠出市場，灣區經歷最劇烈房屋價值下跌，並不令人驚訝。他指出，首要因素是因為灣區為全國房價最昂貴地點，買家可承受範圍已屆臨界點。

過去兩年多的疫情期間，灣區房屋價值飆漲，主要因為有買房者為遠程工作不受辦公室限制，加上歷史新低貸款利率推動，市場陷入瘋狂的房屋爭奪戰，有時出現比房屋要價高出數十萬元的出價。

但是，隨著聯儲局提高借貸成本以減緩通膨，貸款利率也相應飆升，冷卻了瘋狂房屋需求與創紀錄的高價。目前，一般與大型貸款30年期固定貸款平均利率在5-6%之間。儘管近來幾周利率稍有下降，但仍約為疫情期間低於3%利率的兩倍。

即便是利率小幅增長，也可能對實際購買房屋的真實成本，產生重大影響。根據報告，與2019年7月相比，聖荷西都會區一棟普通房屋貸款還款額增加60%、達到每月8371元(包括稅與保險)。這是所有房屋類型的中位數租金3369元的兩倍以上。舊金山都會區平均貸款額為7623元、比三年前增加56%，當地中位數租金為3277元。

美國其他地區可見到上個月的房屋價值月度降幅較高城市，包括鳳凰城(-2.8%至47萬800元)、德州奧斯汀(-2.7%至56萬6533元)、沙加緬度(-2.5%至61萬1287元)、北卡Raleigh(-2.5%至45萬7006元)、聖地牙哥(-2.5%至89萬4246元)。

除了上漲利率，塔克指出，灣區相對大量的遠程工作人力與股市下跌，也耗損科技工作者的投資組合，也是買家收手原因。部分灣區科技公司，包括Coinbase、PayPal也裁員至少數百名員工，「突然間，他們發現買房預算與預期的少了許多。」

不過，南灣房地產經紀人Ramesh Rao表示，仍有許多當地買家尋找狀況良好的房屋。現在推動市場的主要因素是準確定價。

根據Zillow報告指出，聖荷西都會區7月分降價房源占19.5%，6月則有13.5%。舊金山都會區7月分跌價上市房屋有17.5%，6月為12.5%。需求減少代表著更多房屋的待售時間更長，從而增加整個地區庫存並進一步壓低價格。

不過，房地產專家認為，情勢可能發生變化。許多賣家透露，正將房屋物件撤出市場，但將會再回來。