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南灣房價走低 晚三個月買價差近60萬 投資者伺機入場

數位編輯孫愛薇／矽谷報導
南灣路邊一處插著房屋售出的牌子。（數位編輯孫愛薇／攝影）
南灣路邊一處插著房屋售出的牌子。（數位編輯孫愛薇／攝影）

今年灣區房地產市場變化巨大，從年初的房價高漲，市場熱絡，出現加價超過50萬的現象，至5月開始因經濟面不利的消息與股市下挫，整個市場反轉，買氣快速急凍，市場從賣家市場迅速轉變為買家市場。原本在年初時一直競標失敗甚至離場的買家，現在又開始伺機而動。

目前租屋在半島Menlo Park的安太太，從疫情中期開始進場看房子，對於過去一年多市場瘋狂加價的狀態，她保守的下了幾個offer都沒有拿下房子，雖然一直在市場中看房，卻一直競標失敗。她表示，雖然現在價格下來的一點，但是好的房子很多也先已下市，所以還是再繼續尋找心中理想的房子。

剛剛買到位於Dublin房源的劉小姐表示，就是看準市場走低，趁機入場，之前一直加價的買家市場，手上的頭期款真的無法跟著加價，現在市場下來了，正好可以入場，終於買下來美後的第一套房，但後續電器的購買跟房屋的修繕，是另外一場戰鬥。

孫太太表示，希望能趁此次市場盤整的機會撿到好的交易，作為投資房使用，有明顯感受到市場上的庫存房增加，但是看房人潮從幾乎沒有人的5、6月，到8月已經有人潮回來，每次open house至少都有兩到三組同時在看房，6月時看房幾乎都只有自己一組人。

房仲簡明葳(Maggie Chien)表示，「今年6月到7月的市場反轉，手上的客人就有五組買到相較於年初更便宜划算的價格，這五組客人大多看了半年到兩年，一直到6、7月才下標到心儀的房子。」

房仲黃家瑜(Ingrid Huang)表示，「今年5月之後房子平均上市的時間拉長，看房的人潮和賣家收到的offer數明顯減少。競爭減少庫存量增加，買家審慎選房與出價。在房價方面，買家跟賣家呈現了認知和期待值的拉鋸戰。同一個社區類似的房型在同一段時間賣，最終成交價都可以是南轅北轍。我在金融海嘯前進入房地產，自2011年房市谷底後，這種買方賣方市場平衡較明顯的狀態出現過兩次，一次是2014年，另一次是2018年底至2019年。」

最近幾周股市回穩，利率自6月中後漸進下調，買家和賣家對經濟前景的信心開始有所恢復，房地產的市場也逐漸活絡。但目前許多地區或房型還是傾向於是買方市場。

在瞬息萬變的灣區房場市場中，市場的轉變可能在一兩個月內就峰迴路轉，急漲或是突然平靜下來。目前灣區蛋黃區的好學區好房，仍舊搶手，剛性需求的買家，仍在市場上準備逢低買進，原本年初沒有辦法買到理想房的買家，這段時間成為他們進場的機會。

兩間距離步行可達的南灣好學區獨棟房，只差了三個月的購買時間，價格差近60萬，價差之高大，引發關注。

位在Sunnyvale的兩棟出售獨棟房都在Lochinivar Ave路附近，兩間距離是幾乎只差幾間房，根據Redfin資料顯示，一間在今年5月時購買，三房兩衛浴有室內室外都有整理過，購買價在270萬，另外一間四房三衛浴在8月時購買，買價只有210萬，只差距短短三個月的購買時間，兩間房的購買價格價差接近60萬元。

一間房的價差有可能因為房子本身的保養狀況有異，但因為這兩間房距離非常近，購買時間也很近，甚至後者的室內空間與房間數較多，卻買到更低60萬的價格，引發網友討論，目前房地產急跌的狀況是否已經到底，也討論到如果再跌是否會引發次貸危機，當初購買再高價的房子將會跌超過原本貸款的金額。

房地產 灣區 學區

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