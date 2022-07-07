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金山部分地區房價 回升速度緩慢

編譯組╱灣區6日電
專家認為，隨著貸款利率持續上漲，舊金山房價可能至少會趨於平穩，也可能小幅下跌。(Getty Images)
專家認為，隨著貸款利率持續上漲，舊金山房價可能至少會趨於平穩，也可能小幅下跌。(Getty Images)

Zillow數據顯示，舊金山房價在疫情初期遭受重創之後，已於過去一年半反彈。但部分地區復甦速度遠遠緩於其他地方。

舊金山幾乎所有地區房價的平均漲幅，都落後於更廣泛的舊金山都會區，Zillow將其定義為灣區的阿拉米達縣、康曲柯士達縣、舊金山縣、聖馬刁縣與馬連縣。分析師表示，儘管灣區買家需求仍高、庫存量低，但由於今年貸款利率飆漲，房地產市場顯現「正常化」跡象，可能阻礙甚至逆轉舊金山房市復甦。

Zillow資深經濟學家塔克(Jeff Tucker)指出，疫情極大改變住在靠近市中心小房子的成本效益，大型市中心房價與租金暴跌。在美國最昂貴的主要城市灣區，可見到最劇烈的當地房市變化。根據Zillow數據，自2020年1月到2021年4月，舊金山房價平均下跌0.58%，而都會區五個縣的平均漲幅為9.4%。

舊金山田德隆地區受到疫情的負面影響最大，2021-2022年跌幅為0.3%。不過，已比2020-2021年有所改善，當時附近房價下跌11.8%。整個2020-2022年期間的降幅為9.1%。自2021年至2022年，靠近Embarcadero的North Waterfront地區房價增長2.4%，翻轉了自2020-2021年的2.8%跌幅。整個疫情期間，這個地區房價跌幅為1.3%。

不過，過去一年半期間，靠近市中心許多地區房價回升，米慎灣(Mission Bay)房價自2020年至2021年下跌7.9%，但自2021年至2022年房價上漲5.6%。Nob Hill房價自2020年至2021年下跌6%、2021-2022年轉為增長6%。

根據Zillow數據，對於整個舊金山來說，2021-2022年的房價平均漲幅為16.2%、舊金山都會區五縣漲幅為26%。塔克表示，2021年初至2022年初，全國與灣區大多數地方房價增長率高於上一年、並於今年4月達到歷史最高水平，之後於最近幾周開始下跌。

塔克指出，隨著貸款利率持續上漲，舊金山房價可能至少會趨於平穩，也可能小幅下跌。當利率上次於2018-2019年上漲時，舊金山與聖荷西房價下跌。他表示，這個情況顯示灣區住房需求對利率特別敏感，目前貸款利率與房價都比2018年底高出許多，他不會對季金山房價再次暫時下跌，感到驚訝。

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