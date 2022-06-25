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Google攜手「仁人家園」 聖荷西建新經濟房 保留老建築

記者熊移山╱聖荷西報導
這一棟從三條街外搬來的Pallesen Apartments百年老建築，目前暫時「放」在空地上。(記者熊移山╱攝影)
這一棟從三條街外搬來的Pallesen Apartments百年老建築，目前暫時「放」在空地上。(記者熊移山╱攝影)

科技巨頭Google今年4月份才宣布將投資2億元在聖荷西市中心西區（Downtown West），24日又送給聖荷西一個禮物，將投資1000萬元，與慈善房屋組織仁人家園(Habitat for Humanity)成為融資合作夥伴關係，未來將提供聖荷西53戶的經濟房。當天記者會展示了一個百年公寓搬遷，立即提供四戶經濟適用房的案例。

記者會現場原本是一塊屬於市政府在市區280高速公路閘道旁的空地，當天已經「放」了一棟從三條街外搬來的Pallesen Apartments百年老建築。緣由是這棟老公寓的屋主想要將公寓拆掉重建新大樓，但是在聖荷西保護行動委員會（Preservation Action Council of San Jose）的努力之下，經過多方協調，當然也包含確認建築結構的安全性，決定由市府出地，Google及仁人家園負責後續搬遷及整修動作。

李卡多市長(左二)逗趣，表示這棟房屋是他們一起合力搬來的。(記者熊移山╱攝影)
李卡多市長(左二)逗趣，表示這棟房屋是他們一起合力搬來的。(記者熊移山╱攝影)

市長李卡多祝賀這個案例的成功。他表示，經過搬遷、重新裝潢，不僅保留了一棟美麗的百年建築，也立即提供了四戶經濟房給需要的民眾。他感謝Google的慷慨和仁人家園的協助。

Google加州地方政府事務和公共政策主管岡薩雷斯（Javier González）表示，他從小就在這個區域長大，很高興看見這個特殊案例在多方的努力下完成。這項貸款項目是Google是2022年度提供10億元給全美住房承諾的一部分，主要在加強整個地區經濟適用房的供應。相信對於仁人家園而言，這筆資金提供了關鍵的融資靈活性，將有助於加快他們的建設管道，並在一個缺乏住房機會的地區，促進負擔得起的房屋所有權。

仁人家園矽谷總裁兼首席執行官簡森（Janice Jensen）表示，30多年來仁人家園為舊金山、聖馬刁市和馬連縣的工薪家庭建造了無數個經濟適用房。讓民眾擁有房子是家庭穩定和安全的基礎。有了這一筆資金，短期內仁人家園將提供聖荷西53戶的經濟適用房。

多位來自Google的義工，協助現場的圍籬塗刷油漆及整理環境。仁人家園後續也將先強化房屋下方的基地，再把房屋放下來，並將房屋內部隔成四戶2-3房的空間出售給需要的民眾。

Google 聖荷西 投資

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