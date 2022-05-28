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灣區租金低於疫前 全美唯一地區 租客質疑能維持多長時間

編譯組／灣區綜合電
灣區是美國目前唯一租金價格低於疫情前的地區。(Getty Images)
灣區是美國目前唯一租金價格低於疫情前的地區。(Getty Images)

根據「Apartment List」新公布報告，灣區是美國目前唯一租金價格低於疫情前的地區。這似乎是一個看起來不錯的標題，至少對租客來說，但問題仍然為：「低租金」會維持多長時間。

新數據估算，舊金山-屋崙-柏克萊地區租金比2020年3月下降3.3%，聖荷西-桑尼維爾-聖他克拉拉地區則下跌1.3%。於此同時，全國租金價格比去年上漲16%，許多大城市例如佛羅里達的邁阿密，自美國大部分地區因疫情關閉的月份以來，租金已上漲34%。

在另一份報告中，Apartment List數據顯示，舊金山4月份一房公寓中價位租金為2390元，比上個月上漲0.7%、年漲幅則為12.1%。

專家分析，影響灣區租金縮水的因素很多，其中一個原因是，灣區為最能接受遠程工作的地區之一。科技公司在疫情期間率先採用在家工作模式，許多公司持續允許彈性上班或永久在家工作的選擇。

根據「Apartment List」資料，舊金山一房中位價租金並非是灣區最高。聖馬刁一房中位價租金比舊金山地區高出約1%為2440元，佛利蒙、聯合城與都柏林的一房中位價租金也高於舊金山。

不過，根據另一家公寓租賃網站「Zumper」最新報告顯示，舊金山租金仍為灣區最高。4月份一房中位價租金為2900元。高於聖馬刁一房公寓的中位價租金2510元。值得注意的是，舊金山租金仍遠低於紐約市平均租金，紐約一房公寓租金為3420元，再度蟬聯全國榜首。

屋崙4月份租金漲幅較為溫和，月漲幅為0.3%，年漲幅則為5.3%。它仍是舊金山都會地區租金最便宜的城市之一，一房公寓中位價租金為1660元。

儘管灣區租金似乎「打折」(discounted)，Apartment List資深經濟學家薩爾維亞提(Chris Salviati)表示，低租金情況似乎不可能長期維持。他指出，舊金山仍是全國最貴的房市之一，雖然租金打了一些折扣而下跌，也遠遠不足以翻轉舊金山成為一個可負擔的市場。

新冠疫情發生之後，西雅圖和波士頓等大都市地區的租金立即下跌了 20%以上，但是，這些租金下跌情況已不復返。 美國太陽帶(Sun Belt，意指美國西部與西南部)的其他大都市，租金價格持續上漲。截至2022年4月，只有兩個主要大都會區的租金仍低於疫情前的水平：舊金山與聖荷西，這兩個鄰近大都市，都是矽谷所在地，也是全國最昂貴租賃市場之一。

根據「Apartment List」數據，在舊金山都會區，2020年3月份的中位價租金為2182元，目前則為2119元(下跌3.3%)；聖荷西都會區的2020年3月份中位價租金為2465元，現在則為2281元(減少1.3%)。

租金 舊金山 灣區

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