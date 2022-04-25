灣區10大城市每平方呎房價差距大 桑尼維爾1113元最貴

舊金山房市長期以來以昂貴聞名，房價在十年內幾乎上漲兩倍，房屋庫存量低。(Getty Images)

灣區 人口最多的十大城市中，買房人士每平方呎所支付的房屋價格可能差距很大。但是，即便是房價 最低的城市，仍遠高於全國平均水平。

根據房地產上市網站「Redfin」數據，灣區城市包括舊金山 、聖他克拉拉、桑尼維爾近來的房屋每平方呎中位售價皆超過1000元，聖他路薩(Santa Rosa)、康柯德(Concord)、委利賀(Vallejo)的房屋每平方呎中位售價則低於600元。

不過，若以灣區房屋每平方呎價格與加州及美國平均水平相比，差距則更加明顯。截至2022年2月，美國每平方呎的房屋中位售價為218元、加州則為501元。舊金山都會區的房屋每平方呎中位價格為1062元，是加州的兩倍、美國中位價的五倍。

灣區房市地理格局相當清楚：舊金山與南灣的每平方呎房價最高，隨著向東與向北移動，價格下降。

桑尼維爾於2022年2月以1113元的最昂貴每平方呎價格位居灣區十大城市第一。根據Redfin數據，這個價格僅稍稍低於該市在2018年5月達到的前十年最高價1142元。

桑尼維爾於2022年2月以1113元的最昂貴每平方呎價格位居灣區十大城市第一。(圖取自桑尼維爾市官方臉書)

許多矽谷社區現在擁有最具競爭力的房地產市場，有高比例房屋的最終售價高於上市掛牌價，房屋在市場停留天數較少。專家指出，理想郊區房屋位在灣區中心，並且靠近好學校。

舊金山以每平方呎1091元排名第二。在過去十年中，唯一一次房價高於此價格是出現在2020年3月、價格為每平方呎1117元。舊金山房市長期以來以昂貴聞名，房價在十年內幾乎上漲兩倍，房屋庫存量低，導因於該市嚴格分區規定與艱難審批程序，並未建造足夠新房。

聖荷西每平方呎房價為876元、價格位於中間位置。過去十年中，房價相對穩定上漲，2018年4月曾達每平方呎731元的峰值，隨後於2019年1月以每平方呎619元價格大幅下跌。

東灣康柯德已可見到每平方呎房價上漲更加緩慢，2022年2月達531元。相較之下，自2012年3月以來，舊金山房屋每平方呎銷售價格的中間值從未發生如此低價。聖他路薩以每平方呎455元的價格排名倒數第二；委利賀房屋價格最低，每平方呎為371元。

灣區前十大城市房屋每平方呎房屋中位數價格，依排名分別為桑尼維爾1113元、舊金山1091元、聖他克拉拉1014元、聖荷西876元、佛利盟869元、屋崙667元、海沃634元、康柯德531元、聖他路薩455元、委利賀371元。