灣區部分郵遞區號 投資購房飆升

在加州與全國範圍內，投資購房進行房屋重蓋出售及置產出租作為收入來源，已成為許多人的職業或退休計畫。(Getty Images)

灣區 包括舊金山、屋崙與聖荷西都會區主要由個人購房者驅動創紀錄房價，房市經過多年穩步增長，儘管整體灣區投資 購房於2020、2021年所占購房比率略有下降，但部分地區仍有顯著增加。根據房地產網站「Redfin」與紀事報數據，灣區除了大城市市中心社區投資購房比率略升之外，偏遠社區如賀萊斯特(Hollister)、柏斯菲卡(Pacifica)、貝賽爾島(Bethel Island)等也顯著增加。

與其他低成本建築費用的城市如亞特蘭大、鳳凰城等相比，購買灣區獨棟房屋、聯棟房屋、公寓或兩至四單位公寓大樓的投資購房者較少。但在購房競標戰地區灣區，冒險的無條件報價(no-contingency offers)和輸給全現金報價，已經成為常態，分析師表示，口袋深厚的投資人可導致更多房屋讓普通加州人買不起，並增加租金上漲壓力。

衡量投資購房增加比率在疫情 期間與2018年、2019年相比，屋崙上城、波度拉谷(Portola Valley)及聖荷西市中心的郵政區號位居榜首，可以見到投資人購房活動於2020年和2021年疫情期間增長了3-4%。康曲柯士達縣(Contra Costa County)的貝賽爾島、列治文(Richmond)、西柏克萊、聖巴布洛(San Pablo)、舊金山等部分公寓林立的金融區，也出現3%增長。

靠近核桃溪(Walnut Creek)、賀萊斯特、柏斯菲卡郊區與鄉村地區，也列在疫情期間投資人購房比率增加的前20名郵遞區號。根據Redfin根據地契擁有資訊分析，在賀萊斯特95023郵遞區號中，2018、2019年僅有17棟房屋是投資人購房，但於2020、2021年期間，則增加兩倍，有36棟房屋為投資購房。

灣區除了大城市市中心社區投資購房比率略升之外，偏遠社區如賀萊斯特(Hollister)、柏斯菲卡(Pacifica)、貝賽爾島(Bethel Island)等也顯著增加。圖為賀萊斯特市政廳。(圖取自賀萊斯特市官方臉書)

不同地理位置顯現投資人需要不盡相同。他們可能是個人或小型團體購房、整修後再賣出，或是用以度假出租或長期退休收入。其他則有國際買家或大型金融人士，買進投資房用來分散短期與長期投資策略。

談到近來房地產熱潮，任職於房地產公司RE/MAX Gold、1991年隨父母搬到中谷農村城鎮賀萊斯特的瑪西亞斯(Kimberly Macias)表示，賀萊斯特確實是一個新興地區，「與我合作的買家當中，有99%來自灣區。」

她指出，在賀萊斯特與其他城市有充足土地用於新建設。投資人有時會在最初規劃購買新房，在建設完成後將其出租一段時間，然後再售出獲利。在加州與全國範圍內，投資購房進行房屋重蓋再出售及置產出租作為收入來源，已成為許多人的職業或退休計畫。