灣區房價一路上揚 買房需加100萬預算

灣區房價上揚。富裕社區的普通房屋，可以100萬元溢價售出。(Getty Images)

買家需求旺盛與待售房屋稀少，推高灣區 1月份房價 ，富裕社區的普通房屋可以100萬元溢價售出。根據CoreLogic銷售數據，灣區1月份現有獨棟房屋中位價比去年同期上漲近14%至100萬元，其中以聖他克拉拉縣、聖馬刁縣、阿拉米達縣的房價漲幅最高。

聖馬刁獨棟房屋典型售價為170萬元，比舊金山 和聖荷西都會區高出20萬以上。市場已被推到極致，房屋經紀人報告指出，矽谷核心社區房屋競標可比出價高出100萬元以上，甚至在康曲柯士達縣也出現求房若渴情況。

CoreLogic首席經濟學家諾瑟夫特(Frank Nothaft)表示，灣區強勁經濟、相對較低利率、待售房屋稀少等因素，都推動房市緊繃。他認為，儘管儘管調高利率可能緩和市場，但仍有可能會有更多房價增長，「有許多購房者仍活躍於市場。」根據CoreLogic房價指數，美國房價過去12個月以創紀錄增長19%。同一期間，屋崙與東灣房價成長19.5%；聖他克拉拉縣上漲17.9%；舊金山與聖馬刁縣增長10%。

灣區房市標價競爭激烈。房屋經紀人表示，狀況維持良好的中等價位房屋，通常可吸引數十個報價。(Getty Images)

灣區房價上漲對許多賣房人士而言，代表著可快速交易且有大筆收入進帳；然而，買家必須投入儲蓄並出售更多股票換取現金，才能跟上房屋競標戰爭。房屋經紀人表示，狀況維持良好的中等價位房屋，通常可吸引數十個報價。

房屋高需求與相對低於4%的30年期標準抵押貸款利率，推高了灣區九個縣房價。根據CoreLogic數據，阿拉米達縣1月份獨棟房屋中尉價上漲18%至110萬元；聖馬刁縣增長20%至170萬元；聖他克拉拉縣飆漲20%至150萬元；康曲柯士達縣漲6.3%至76萬5000元。舊金山落後所有其他縣，1月份房屋中位價僅漲3.2%至150萬元。

房屋經紀人擔心買家僅有較少房屋選擇，整體銷售情況比去年1月減少21%，在超過700萬口地區，僅有4700棟房屋與公寓售出。與此同時，新房屋銷售停滯不前，比前一年下降10%。灣區1月份只有341間新房屋售出，其中三分之一位在康曲柯士達縣，自2020年12月僅售出4間房屋之後，馬連縣就再沒有新房屋售出。

房屋經紀人與買家都期待春天將有更多房屋推進市場，以緩解買家需求。聖荷西「Tuscana Properties」經紀人賈米森(Sandy Jamison)指出，現在賣家並不像往常那樣將房屋拿出來上市出售，「每件事都被凍結。他們想賣房、想離開，但卻無處可去。」

薩拉度加房屋經紀人王馬克(Mark Wong，譯音)表示，受到科技專業人士歡迎的南灣社區，競爭仍相當激烈。他的房地產辦公室於最近幾周，見到有六個報價是以超過掛牌標價100萬元而被接受的售出房屋，他的一名客戶在三場競標敗陣，才在洛斯阿圖找到一間合適房屋、掛牌價格為240萬元，他們不想再輸掉第四次競標，提交350萬元報價，才終於贏得房屋競標。王馬克認為，競爭讓買家精疲力竭，儘管部分人士有足夠現金增加100萬元預算，但大多數人沒有這筆錢。