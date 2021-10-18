佛利蒙擬「增收費」 鼓勵建可負擔房屋

佛利蒙市議會通過提高迴避可負擔房屋開發商的「替代費用」，鼓勵房地產商興建更多可負擔房屋。(本報檔案照)

佛利蒙市議會通過提高迴避可負擔房屋開發商的「替代費用」(in-lieu fee) ，希望藉用此方式，鼓勵房地產 商興建更多可負擔房屋，避免繳交更多「替代費用」。一般政府設有房屋信託基金，基金來源之一是房地產商避免興建可負擔房屋所繳交的「替代費用」。房屋信託基金主要目的為開發可負擔房屋供中低收入 居民。

根據佛利蒙市議會決議，從2024年元月1日開始，開發商繳交的「替代費用」將從原來房子每平方呎26元與連排鎮屋 (town house) 每平方呎27元，全部調高到每平方呎44元，無論獨棟房屋或聯排鎮屋均如此。

佛利蒙市議會上周開會討論時，副市長邵陽 (Yang Shao) 與市議員康生 (Jenny Kassan) 建議將每平方呎「替代費用」調高到50元，刺激開發商增建可負擔房屋。

然而大多數市議員認為50元的「替代費用」過高。市議員沙爾萬 (Raj Salwan) 表示，每平方呎44元的「替代費用」已相當高了。佛利蒙市常因過高「替代費用」遭批評。

佛利蒙市府曾聘請學者專家研擬設定加州 最高的開發「替代費用」，然而佛利蒙房地產開發情形從未受到高「替代費用」的影響。佛市從2015年到2019年共通過約6000棟房屋或公寓開發案，其中5100棟通過的開發案均屬市場價格。

佛利蒙於2015年到2019年期間共興建800棟以上可負擔房屋。然根據州府與灣區政府協會 (the Association of Bay Area Governments) 所設立的地區房屋開發目標，佛利蒙市仍短缺2800棟可負擔房屋。

佛利蒙市府計畫於2023年到2031年間，通過開發1萬2000棟低於市場價格房屋。佛市財務主任浦瑟林 (David Persselin) 表示，房屋信託基金收集的興建可負擔房屋「替代費用」目前高達7200萬元。市府計畫撥出其中4500萬元，開發可負擔出租房屋。

佛利蒙市府過去曾多次從房屋信託基金撥款，興建可負擔房屋，其中包括撥款600萬元於Osgood 路興建111所可負擔公寓，此外，也撥款900萬元興建90所公寓給年長遊民與低收入民眾居住。另撥款200萬元為無家退伍軍人與低收入居民興建59所公寓。

佛利蒙市議會上周亦通過降低開發商大型建案中，可負擔房屋的比率。在過去，如要避免繳交「替代費用」開發商於其大型建案中，必須提供18%到21%低於市場價格的房屋給窮人居住，現在市府將這個比率需求降低到15%。根據市府官員，開發商從2015年開始已不再以興建18%可負擔房屋來換取繳交「替代費用」。