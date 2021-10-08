舊金山中市場街振興現曙光 將迎大量新住房

舊金山市長布里德今年5月宣布「中市場街區活力與安全計畫」，計畫社區大使已開始提供街區民眾所需協助。(圖取自布里德官方臉書)

關閉店面、空無一人的辦公室大樓、致命芬太尼毒品交易……，很難想像，舊金山 中市場街(Mid-Market Street)正處於轉型交鋒期。儘管科技公司如Twitter與Uber軟體工程師與程式設計師，在疫情 期間離開這個地區，但大量建築工人卻持續在此地出現，業者注資約20億元在Market街的中心、也就是Mason街與Van Ness大道之間路段興建住房，在後疫情時期，這被認為將有助於振興社區。

今年是舊金山中市場開發重要的一年。位在950 Market St. 的白色現代大樓，擁有242間公寓與236個房間的Lines旅館；1177 Market St.則有500個單位的Trinity Place大樓，未來附近還將有占地5萬5000平方呎的Whole Foods市場。近幾個月，地址在1550 Mission St.的550間公寓大樓即將完工。總的來看，在舊金山中市場街社區最近竣工或即將完工的新房單位約有2315間。

盼新增居民重振街區

數十年來，在舊金山市主要街道上的旅館、商家和店面區域增加住房，一直是都市規畫的目標，中市場街區的新規畫方案，受到疫情打擊，導致商業關閉、毒品交易與犯罪，引起負面影響。部分零售商搬遷或停業。其他商家如Homeskillet、Popsons Burgers、Equator Coffee等餐廳關閉，CVS藥局與其他餐館也黯然結束營業。

疫情之前的舊金山Market街上的商店林立，但在疫情爆發之後，位在1355 Market St.的Twitter總部大樓的美食街原有18個商家，現僅剩下3家。業主佛利(Chris Foley)表示，除了生意減少外，還要應對入店行竊與吸毒者偷竊雜貨、使用洗手間吸毒或睡覺等，「情況比以前更糟。客人不敢上門」。儘管如此，佛利計畫重新整頓業務，例如「Mensho Ramen」即將於今秋開業，他也持續與其他食品供應商洽談，今年是關鍵年，預期景氣將於2022年復甦、2023年獲利。

代表中市場地區的市議員楊馳馬(Matt Haney)表示，新增居民將重振舊金山最重要的街區。疫情之前，中市場街區情況已不佳，疫情之後的遊客與辦公室員工減少，更讓街道冷清情況雪上加霜，「Market Street 沉睡太久了，它應該充滿往來民眾、商業與營業店面。疫情前太過依賴大型辦公室，夜晚與周末就變得荒涼。未來需要更多平衡發展，新建住房可以提供所需。」

辦公室何時重開未知

對於Market街社區與其他零售商店來說，增加數千名新居民的影響是正面的，但未來社區發展成功還是得仰賴辦公室員工與遊客的回流。根據不動產投資公司魏理仕(CBRE)數據，中市場街(Central Market Street)辦公室空置率為舊金山市區最高，市場西區南邊包括Twitter、Dolby、Square與Uber辦公室所在地的空置率為28%、空置面積為100萬平方英尺。位在Market Street北邊會展中心(Civic Center)辦公大樓則有16.5%空置率、約有30萬平方英尺面積。

魏理仕研究主任安河內(Colin Yasukochi)透露，部分租戶正在尋求轉租不需要的空間。Uber位於1455 Market St.占地32萬5000平方呎的空間正在尋求轉租；Twitter也在為地址110th St.占地10萬5000平方呎的空間找尋轉租對象。

大部分辦公室員工是否重返實體工作 崗位，目前尚是未知數。

中市場最大的私人企業Twitter已於2020年3月11日關閉辦公室。自2012年創建以來、位在1355 Market St.的公司總部，疫情爆發後關閉直至今年7月12日。之後辦公室對員工開放幾周，但因Delta變種病毒疫情而再度關閉。Twitter財務長西格(Ned Segal)表示，仍不確定Twitter何時會重啟辦公室，但已決定員工可依意願永久遠距工作。儘管如此，公司仍承諾紮根中市場地區，持續提供當地居民技術連結、兒童程式工作坊、數位課程等計畫。

居民樂觀看街區復甦

舊金山市長布里德(London Breed)今年5月宣布「中市場街區活力與安全計畫」(Mid-Market Vibrancy and Safety Plan)，目標為解決犯罪活動並協助讓該地區更加吸引人、友善與便利。該計畫擁有市府經費880萬元與州補助金300萬元，用於資助「社區大使」（community ambassador）提供民眾需要的協助。

Trinity Properties執行長史密特(Walter Schmidt)表示，自從計畫開展以來，Eighth與Market街周圍情況明顯變好，居民感到更安全。在Trinity Place大樓對街的舊金山最大Whole Foods市場將於明年3月開幕，有證據顯示，辦公室員工正重返鄰近社區、開始恢復部分實體辦公室工作。

地址位在1177 Market St.的新社區「Trinity Place」正在快速向外招租，前三階段(約1400個單位)入住率在新冠疫情初期急遽下降，自96%降至70%。但大部分空置單位現已出租、入住率恢復到95.6%，儘管租金仍比疫情前減少20%。自今年7月新大樓第四階段開幕以來，已簽約80份租約。

舊金山圖書館館員松本(Daniel Matsumoto) 長期居住在中市場街，他利用疫情趨動的市場低迷、買進中市場地區一個物件，花費50萬元在950 Market St.公寓大樓買了一個單位。這棟大樓的現代主義美學吸引了他，建築位在劇院旁邊，附近還有藝術與休閒場所。他說，自己只是一名中產階級公共圖書館員，已在舊金山租屋20年，經歷老建築裡的租金飆漲與鄰居吵鬧，一直夢想擁有自己的房屋，他對中市場街將在疫情後恢復生機毫不懷疑，「事情都有周期。人們來來去去，舊金山總會回歸。」