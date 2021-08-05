北加掀旅館收購潮 喜來登旅館8250萬元賣出最高價

蒙特瑞縣海岸線大蘇爾「Alila Ventana Inn & Spa」，以1.48億元被收購，相當於每間客房收購金額為251萬元，為加州史上收購旅館單間客房最高價。(圖取自臉書)

由於買家在2021年上半年以創紀錄速度、收購灣區與加州 的旅館 物業，顯示投資人對該地區可自新冠疫情恢復的信心。根據「阿特拉斯旅館集團」(Atlas Hospitality Group)最新報告，灣區是今年1-6月間，引領旅館收購熱潮的地區之一。

報告指出，在北加 州地區，聖他克拉拉縣於今年前6個月，聚集最多旅館收購總數與總金額。2021年前6個月在加州有293家旅館被收購，比2020年同一期間的114間增加了157%。其中，與南加州相比，北加州旅館今年收購情況更為明顯。北加州今年上半年有141間旅館被收購，比去年上半年47家增加了200%。南加州今年上半年有152間被收購，比去年同期增加127%。

今年1-6月間，加州旅館收購總金額達52.6億元，比去年同期的9.554億元成長了451%。其中，北加州今年上半年收購旅館總額為28億元，比去年同期激增578%。南加州收購旅館總額24.6億元，比去年同期增加354%。

聖他克拉拉縣今年上半年旅館收購總額為6億40萬元，是北加州旅館收購總額最多的郡縣。若以全州來看，洛杉磯縣旅館收購總額最多、共有9.116億元。

根據報告數據，在蒙特瑞縣海岸線大蘇爾(Big Sur)「Alila Ventana Inn & Spa」，以1.48億元被收購，相當於每間客房收購金額為251萬元，為加州有史以來收購旅館單間客房最高價。

在聖他克拉拉縣，最大筆旅館收購案是密爾比達的喜來登旅館(Sheraton Hotel Milpitas)收購案，旅館229間客房的收購總額為8250萬元。阿拉米達縣今年前6個月最大筆旅館收購案，則為擁有219間客房的布利桑頓喜來登福朋飯店(Four Points by Sheraton Pleasanton)，被收購金額為7510萬元。