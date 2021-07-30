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薪資上漲比房價快 灣區房屋更可負擔？

編譯組／灣區電

雖然灣區房價不斷創下紀錄，可是房地產專家指出，灣區的高薪階層薪資上漲更快，因此相對而言，房屋的可負擔性更高，這種說法讓許多人感到特別訝異。

根據Attom房地產分析公司業務主管特塔(Todd Teta)，灣區房價近些年高居不下，屬於全球房價最昂貴的地區之一，可是灣區去年的一般工資已上升10%到21%之間，相對而言，灣區的房價大約只上漲9%。因此灣區上班族應有更多能力購買房子。

特塔指出，目前灣區房地產跡象顯示對買家有利。比起去年同期，2021年第二季中，購買獨棟屋的一般花費，占去薪資所得比例偏低。這與全國高檔房屋與加州其他地區的漲幅成了一個明顯的對比。

雖然分析顯示，工資上漲對高薪資階層與長期保有工作的灣區居民有利，可是經濟學家與房地產中介商指出，這並不反映整個社會現象。在股市上漲與遠距工作兩個有利條件下，灣區高科技員工工資大幅上升。然而房地產業者所用的聯邦薪資資訊，沒有將失業員工列入考量。一般失業員工來自低收入服務業。今年5月間，地方失業率高達5.45%，為新冠疫情前的兩倍。

灣區委員會(Bay Area Council)經濟學家貝爾里沙里歐(Jeff Bellisario)指出，高房價仍是民眾遷離灣區的主因，高房價也同時讓公司更難吸引人才。

貝爾里沙里歐指出，高房價成為灣區民眾經濟的一大挑戰，這種情況讓每個人都不免自問：是不是要一輩子租房子住。

根據Attom本季分析說明，如想在灣區聖馬刁縣買房子，年收入必須要達到24萬6000元，如果要在蘇拉諾縣 (Solano County)買房子，年收入必須要有9萬3000元。目前灣區的平均工資在6萬3700元到16萬2700元之間。房地產專家建議，灣區中間房價的每個月花費，最好是約占每個月收入的28%。

Attom公司指出，灣區四個縣即聖他克拉拉縣、聖馬刁縣、舊金山縣、馬連縣是全國各縣中，房價最昂貴的地區。這些地區的中間房價約在130萬元到140萬元之間。專家指出，毫無問題，一般平均工資收入民眾很難在灣區居住下去。

不過，目前對房地產買家出現了一些希望。根據Zillow線上房地產平台，聖荷西、舊金山，以及東灣地區5月間的待售屋量稍微上升，這種情形會緩和房價上升。這些地區待售屋量上升幅度約在2%至3%之間。

雖然如此，購屋仍然競爭激烈。這些地區的中間房價已達到100萬元，購屋競標致使出售價格比標價高出數十萬元，這種情況在矽谷地區相當常見。

聖他克拉拉房地產中介商王亞倫(音譯，Alan Wang)表示，他的許多客戶夫妻兩人都在高科技公司工作，可是如果要在聖他克拉拉縣或聖馬刁縣買房子，難度仍然相當高。他說，地方許多有錢人競標購屋，將房價抬得非常高。

灣區 房價 房地產

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