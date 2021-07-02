房價飆高吃不消…金山灣區房市交易放緩

今年前五個月期間，灣區房地產市場出現大旺季，主因是疫情趨緩，購屋民眾房地產需求量大。(Getty Images）

灣區房價 連月來屢創新高，購屋者競爭火熱。這種情況，也讓許多原來有意購屋的民眾感到挫折，逐漸淡出房地產 競標。5月原來是購屋旺季，可是灣區九縣4月至5月間的房屋銷售量竟然下跌7.4%。雖然如此，根據CoreLogic資訊，灣區5月間的獨棟屋中間價位仍維持在120萬元，包括公寓與所有新屋在內，中間房價為100萬元，顯示灣區房地產仍然炙手可熱。

CoreLogic經濟學者荷波 (Selma Hepp) 表示，灣區房地產市場需求仍相當強勁，可是高房價也讓許多人裹足不前。一般而言，4月、5月是購屋旺季，但目前情況有點反常。

雖然如此，灣區仍有很多人搶購房屋，一般售屋者都能順利將手中房地產售出，賺一筆利潤。今年前五個月期間，灣區房地產市場出現大旺季，主要原因是新冠疫情漸趨緩和，有能力購屋民眾房地產需求量大，另外還有低利率、高儲蓄率、市場房屋待售量短缺等因素。

灣區房地產市場需求強勁。（Getty Images）

灣區獨棟屋價格今年5月中間價為120萬元，比一年前高出38%，主要原因是2020年5月間房地產受到新冠疫情影響所致。

根據Corelogic，東灣房價低廉地區今年5月均大幅成長，東灣康曲柯士達縣獨棟屋中間房價為92萬5000元，成長率為42%。阿拉米達縣、聖他克拉拉縣、舊金山縣今年5月中間房價各為117萬元、152萬元、173萬元，成長率分別成長了38%、19%、12%。聖馬刁縣則為175萬元，成長率為10%。這些縣轄區全部創下新紀錄。

雖然房價成長，灣區九縣今年5月除了聖馬刁縣之外，其他各縣房屋成交量均呈下跌。CoreLogic 經濟學家荷波表示，灣區房價上漲原因，主要是過去幾個月間，一些成交房屋的價位偏高所致。荷波並且指出，根據CoreLogic房價指數，灣區大部分地區房價均有成長，康曲柯士達與馬連縣一年期間的房價成長，均高於全國13%的成長紀錄。

東灣房地產公會總裁尼德曼 (Jeffrey Neidleman) 表示，疫情結束，加州重啟，許多家庭利用夏天外出度假，因此夏天房地產將出現淡季。阿拉米達縣待售屋最近數周雖有成長，可是無論是房屋或公寓，成交量均下跌。

然而尼德曼說，由於舊金山房價過高，許多年輕高科技業者前來屋崙購屋，因此屋崙房地產市場前景仍被看好。