華爾街避險基金收購物業 灣區未受波及

華爾街避險基金收購物業，灣區尚未受到波及。(Getty Images)

過去幾周，有關華爾街如黑石(BlackRock)等大型投資 基金是否因疫情而大舉收購數千戶獨棟房屋的議題，在線上引發激烈討論。有鑑於灣區 也是全美昂貴房價與住房短缺地區，是否也有華爾街投資基金進入？根據當地住房倡議者、房地產 專家與銷售數據看來，情況並非如此，儘管機構投資者確實存在，但灣區住房短缺的情況更複雜，並非單一因素或外來企業惡棍。

截至2020年，投資機構每年購買灣區房屋的比例為15%，高於2005年的10%。然而，專家表示，大部分購房發生在2008年次貸危機前後，當時，大型投資機構大舉購買全美拍賣房屋。截至2021年第一季度，投資機構購房比例僅微幅增加1%至16%。此外，投資機構在灣區購房比例，遠低於美國其他各地。2021年第一季度全美投資機構購房比例為24%，高於2020年的21%。

「約翰柏恩斯房地產諮詢公司」(John Burns Real Estate Consulting)執行長柏恩斯(John Burns)表示，大部分灣區房產投資人是買房重蓋、國際公司或個人。全國對沖基金與其他大型企業投資者，疫情期間在灣區房地產市場的活躍程度，遠低於美國其他房價更可負擔的房市，例如鳳凰城與部分德州城市。他指出，大筆投資機構資金並未進入灣區，投資資金會流向更便宜地區，出租更可獲利。

柏恩斯指出，灣區住房危機並不是來自機構性投資者，而是房源短缺、嚴格分區規定與反開發政策所造成。根據「全國低收入住房聯盟」(National Low Income Housing Coalition)報告估計，貧窮區域約有16萬住房短缺，還不包含其他工作領薪階級與中產家庭。此外，疫情促使年輕家庭進入房市、貸款歷史新低利率，都是灣區住房短缺成因。

專研房地產市場金融化領域的柏克萊加大教授費德斯(Desiree Fields)指出，這並非意指房地產公司與大型投資機構，並未進駐灣區房地產版圖，而是大部分擁有灣區房產的投資公司，都不是來自華爾街，而是更在地化的投資公司，例如舊金山「Veritas Investments 」等公司，持續收購房屋再對外出租。