我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

房荒加劇！建設因疫情幾停擺 灣區房價持續上漲

編譯組／灣區電
建築材料價格飆漲，新屋建築成本不斷上升。（Getty Images）
建築材料價格飆漲，新屋建築成本不斷上升。（Getty Images）

新冠疫情掀起一場風暴，進一步拖慢灣區原本就已疲軟的住房建築腳步；疫情不但讓政府反應變慢、造成建築材料和工人短缺，新屋開發案成本更因昂貴的醫療和安全措施上升。

開發商表示，新屋生產量將出現停滯，未來，房屋建築時間將更長，成本將更高，灣區住房短缺的危機將加劇。

灣區住房始終供不應求，房價穩定上漲將近十年。2019年到2020年，灣區新屋和新公寓住宅建築執照核發數量平均暴跌26%，對住房已經短缺的灣區再次造成衝擊。疫情不但減少了新屋的建築，也使房價再上漲20%。開發商表示，這個趨勢未來數年將繼續持續。

灣區委員會（Bay Area Council）公共政策資深副會長雷根（Matt Regan）說：「今年狀況不好，明年可能更糟。」

住宅開發商告訴雷根，提供灣區大部分新住房的小型開發案愈來愈難做。市政府官員疫情期間採取遠距工作，使地方政府對新開發案的決策速度變慢；開發商在關閉的市府大樓裡尋找官員，手機裡存滿了官員的個人手機號碼，日夜透過Zoom和他們開會，以隨時應變，保持施工進度。

政府單位關閉，讓開發商與市府建築官員之間的溝通變得緊張，過去只要坐下來1小時就可解決的問題，現在透過電子郵件和Zoom視訊可能數周都解決不了。

建材價格飆漲 影響開發案

受到亞洲建築材料出貨放緩、木材價格三級跳，以及電器、窗戶和電子硬體零件短缺的影響，建築材料價格不斷飆漲。開發商表示，2020年2月財務狀況看起來，良好的開發案已不再可行，豪宅成為大部分城市現在唯一可行的開發案。

建築業研究委員會（Construction Industry Research Board）公布的數據顯示，灣區大部分縣的新屋和新公寓建案大幅減少，聖他克拉拉縣核發的住宅建築執照減少29%，阿拉米達縣減少37%，聖馬刁縣減少36%，舊金山減少34%。聖他克拉拉縣去年5月甚至連一張公寓建築執照都沒有發出，建築業研究委員會主任桑切斯（Joe Sanchez）說，這通常是發生像坎普大火（Camp Fire）這類天災才會有的現象。不過康曲柯士達縣相對較穩定，僅減少1%。

開發商表示，疫情對建築業造成的衝擊有如2008年房貸市場崩潰一樣，將導致建築業長期衰退。

灣區建築業協會（Bay Area Building Industry Association）主席桑多斯（Josh Santos）指出，政府單位檢查新屋工程的速度比過去緩慢許多。

建築商法蘭柯（Jeff Frankel）表示，每個縣和每個市的施工規定都不同，他們必須了解當地新規，針對每個建案設計個別的工作時間表和流程，他們在灣區一個300多個住房單位的建案被推遲了至少6個月之久。法蘭柯說：「建案愈複雜，工程被推遲的時間就愈久。」

此外，工地狀況也和過去不同。為了避免新冠病毒傳播，現場工人比以前少，加州的安全與監控措施也增加了工程的成本。

儘管開發商對灣區未來幾年的新屋需求仍感到樂觀，但擔心不斷上升的成本會拖慢工程進度，工程進度一旦變慢，又會增加成本，造成惡性循環。

雷根表示，加州應該將住房短缺視為緊急狀態，房屋建築成本增加會加重非高薪中產階級民眾的負擔。雷根說：「若不改變現狀，灣區住房將成為非永續性的富人門禁鄉村俱樂部。」

新冠疫情拖慢灣區住房建築的腳步。（Getty Images）
新冠疫情拖慢灣區住房建築的腳步。（Getty Images）

灣區 疫情 加州

上一則

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

下一則

氣候聽證會聚焦化石燃料補貼 美國近百年首次減少補助

延伸閱讀

男友被殺自行調查緝兇卻殺錯人 現成階下囚

男友被殺自行調查緝兇卻殺錯人 現成階下囚
疫情期間 灣區出走人口比想像中要少

疫情期間 灣區出走人口比想像中要少
灣區本周降溫 周末有望降雨

灣區本周降溫 周末有望降雨
孟岱爾93歲過世 卡特哀悼：美史上最好的副總統

孟岱爾93歲過世 卡特哀悼：美史上最好的副總統
美國前副總統孟岱爾逝世 享耆壽93歲

美國前副總統孟岱爾逝世 享耆壽93歲

熱門新聞

咖啡富含營養素，每天適量咖啡，有益健康。(Getty Images)

咖啡錯誤7觀念 專家說分明品味？醒腦？ 2020年美國人平均每天喝1.87杯

2021-04-19 02:00
專家認為，搭飛機染疫風險和上館子堂食一樣高。（美聯社）

專家：搭機染疫風險 和上館子一樣高

2021-04-20 02:15
四名兒童涉及東灣多起持槍劫車案被捕。圖為其中一起劫車案案發時的畫面。（電視新聞截圖）

最小11歲 4童連續持槍搶錢、劫車被捕

2021-04-21 09:15
中國軍人唐娟被指控簽證欺詐和虛假陳述。（取自法庭文件）

唐娟案再起波瀾 律師提動議：服兵役定義不明

2021-04-20 02:20
已完成疫苗接種的民眾仍有可能成為「突破病例」。（Getty Images）

已打疫苗仍染疫 灣區逾百「突破病例」成追蹤病毒線索

2021-04-16 02:17
專家建議，接種疫苗時，選擇在慣用手注射，有助減緩疫苗接種後的手臂疼痛。(美聯社)

專家：新冠疫苗可選在慣用手注射 有助減緩疼痛

2021-04-17 11:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好

徐若瑄一周五次在床上幫老公做這事 自認技法好
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人