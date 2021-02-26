東灣聖洛倫索交通位置得天獨厚 房市持續火爆

聖洛倫索的居住環境很舒適。（記者劉先進 ／攝影）

東灣聖洛倫索（San Lorenzo），交通位置得天獨厚，北靠聖利安住（San Leandro），毗鄰東灣中心城市屋崙（Oakland，也譯作奧克蘭）。但距離南灣不遠，驅車到舊金山26分鐘。近年來成為灣區 樓市熱門地區，不少華人選擇在此置業。

華人地產經紀表示，新上市的房子基本上在一周內售罄，有的房子需要加價10萬多才能搶到手。

聖洛倫索的居住環境很舒適。（記者劉先進 ／攝影）

華人置業 看中地理位置

華人黃先生表示，之所以選擇在聖洛倫索置業，就是看中其地理位置。和聖利安住一樣，聖洛倫索既靠近東灣中心屋崙，又毗鄰南灣，到舊金山也不遠。到屋崙、南灣或舊金山車程，均在40分鐘車程以內。可以說是灣區中心位置之一。

聖洛倫索市內有不少商場和銀行，購物飲食、辦事都很方便。（記者劉先進 ／攝影）

黃先生說，且聖洛倫索到Bay Fair地鐵站，也只有數分鐘車程，乘坐公共交通也很方便。在當地置業後，房市火爆，獨立屋一年動輒上漲到8到10萬，房子有很多升值空間。

房價 長紅 已連續9年飆升

縱觀近年來的走勢，聖洛倫索的房價在2012年3月為谷底，房價中位數為29萬5000元。隨後的九年上漲勢頭凶猛。

根據Zillow的圖表，聖洛倫索的房價在2012年3月為谷底，房價中位數為29萬5000元。隨後的9年上漲勢頭兇猛。（記者劉先進 ／翻攝）

2018年7月，上漲到峰值70萬1000元，此後略為下跌，但2019年12月開始上漲。在美國疫情 爆發的3月到6月，灣區實行居家避疫，樓市凍結，看樓人減少，房價中位數只是保持平緩不變，約為70萬6000元，此後繼續飆升。

儘管在疫情中，但聖洛倫索的樓市很火爆。新上市的房子基本上在一周內售罄。（記者劉先進 ／攝影）

根據全美在線房產資訊平台Zillow的數據，目前聖洛倫索獨立屋和公寓的房屋價值中位數是76萬112元，此價格經過季節性調整，以去除異常值。在過去的一年中，房價上漲了10.6%，而Zillow預測，在未來一年內，房價將上漲6.3%。

相比較而言，舊金山-屋崙-海沃都會區（San Francisco-Oakland-Hayward Metro）的房價中為數為117萬8615元。此大都會區的房價在過去一年中上漲了5.3%，Zillow預測未來一年將上漲3.6%。相比較而言，聖洛倫索的房價頗有優勢。

新屋搶手 上市一周內售罄

雙葉地產公司（Pacific East Bay Real Estate）負責人Jessica Yap說，目前東灣聖洛倫索、聖利安住、海沃（Hayward）一帶，房價漲勢十分凶猛。靠近聖利安住一帶房子最搶手，客人搶不到，就會退而求其次，找聖洛倫索或海沃的房子。

聖洛倫索的居住環境很舒適。（記者劉先進 ／攝影）

以聖洛倫索為例，從1月到如今，進入產權過戶和結算階段（closing period）的房子才38套，房東接受出價、還在處理中的買賣合同，有22套。新上市的房子只有9套，通常情況下，這些房子在不到一周內就會成功交易。成交的38套房子中，最搶手的是13人出價，最少的也有兩人出價。有一棟房子標價69萬8000元，購房者加價10萬2000元，以80萬價格成功搶到。

聖洛倫索市內有不少商場和銀行，購物飲食、辦事都很方便。（記者劉先進 ／攝影）

上漲因素 量少、低利、換房

Jessica分析，聖洛倫索乃至灣區樓市搶手，原因有多個。首先，房子供應很少。自從新冠疫情爆發後，不少還款者收入減少，有的人還不清房貸（註：根據美國人口普查局的數據，全美近12%有房貸的房東延遲支付貸款），而拜登總統宣布將延長暫停法拍和停付房貸至6月底，以減緩疫情對房東帶來的經濟衝擊。這是拜登上任二度延長此計畫。政府不允許法拍還不起貸款的房屋，是地產供應減少的原因之一。

儘管在疫情中，但聖洛倫索的樓市很火爆。新上市的房子基本上在一周內售罄。（記者劉先進 ／攝影）

Jessica說，第二，灣區普遍以高科技IT行業居多，因疫情影響而導致失業的人較少，失業人數遠遠趕不上以零售、酒店或旅遊業為主的城市。僱員不用在大城市租房上班，不少人居家辦公，比較嚮往郊區小城的房子，類似聖洛倫索的房子空間大，有漂亮的後院，空氣質量更好，對於疫情下、關注健康的市民來說，是個不錯的選擇。她的客戶中，就有不少人從舊金山出來，到東灣置業。

第三，疫情中，貸款利率屢創新低，目前，30年貸款買房的固定利率，有的人可以拿到2.58%。這也導致不少人貸款購房。以上三種因素互相助推，讓灣區的地產供不應求。

購屋換房 4月後是好時機

Jessica表示，加州去年通過19號法案，即將在今年4月1日實施。對不少準備置業的華人來說，是個利好消息。根據法案規定，55歲以上或殘障人士可以透過出售主要住房來轉移地稅稅基，從而在州內任何地方購買主要住房，而無論替代的主要住房的價值如何，最高可轉移三次（自然災害受害者不限於3次）。

儘管在疫情中，但聖洛倫索的樓市很火爆。新上市的房子基本上在一周內售罄。（記者劉先進 ／攝影）

Jessica舉例說，假如某個業主的自住房，在數十年前以10萬元購買，如今漲價到80萬，出手後可以到南加州洛杉磯等地購買獨立屋。但地稅稅基也只有10幾萬，每年可以省下不少錢。

目前，有兩個顧客在Jessica的建議下，準備在4月1日後才出售，以符合新規要求，減少稅基。其中一個顧客，原本在舊金山有一套800平方呎的公寓，準備出售後到東灣核桃溪等有地鐵的地方再買房。還有顧客，在屋崙有房子，準備賣出房子，到南加州置業。

儘管在疫情中，但聖洛倫索的樓市很火爆。新上市的房子基本上在一周內售罄。（記者劉先進 ／攝影）

Jessica表示，目前灣區樓市非常旺，地產需求量大。如果華人有置業需求，又暫時沒有搶到房子，可考慮在4月1日後再入手。因為有人會按照19號法案規定出售房子，屆時房市供應或許會加大，供應增加，購房者出價壓力會小一些。