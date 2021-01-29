半月灣、柏斯菲卡 海濱小城風光好

居住在1號公路旁，海景盡收眼底。（記者李晗 / 攝影）

疫情之後，人們都嚮往戶外的休閒空間；同時遠程工作的新辦公模式，也令不少人也選擇搬離大城市，去到郊野一帶享受更廣闊的天地。聖馬刁縣（San Mateo）西部沿岸的海濱小城，像是柏斯菲卡（Pacifica）和半月灣（Half Moon Bay）就進入了大眾的視野。

柏斯菲卡和半月灣一直以來都是灣區戶外的好去處，大家會選擇到當地爬山、看海。但是真正居住在此的人卻很少。然而，這一帶距離舊金山 和聖馬刁縣的東部城市一帶非常近，交通發達，卻又能夠享受開闊的室外空間和海岸美景，可謂風光無限。

從舊金山一路往南走，沿著海岸線經過德利市（Daly City）之後，就會進入小城柏斯菲卡。然後開車再往南約20分鐘就會進入半月灣。值得一提的是，開車經過的這條路，就是加州著名的1號公路，沿著加州海岸，海景風光盡收眼底。這一帶風景很好，知名度很高，但是華人 在這裡置業居住的卻不多。

一般而言，聖馬刁縣內華人比較熟悉地區都在聖馬刁縣的東部，比如像是南舊金山（South SF）、聖布魯諾（San Bruno）、密爾布瑞（Millbrae）、聖馬刁市（San Mateo City）、紅木城（Redwood City）一帶。西部的沿海則都是以白人為主。

在柏斯菲卡居住了16年的地產經紀甘吉（Victoria Ganji）表示，其實很多人對於柏斯菲卡都不了解，她形容這裡是一個非常「令人嚮往」（desirable）的地方。甘吉特別提到有許多關於柏斯菲卡大霧、天冷的說法。她認為隨著氣候暖化之後，柏斯菲卡的霧氣也不像以前那麼大，尤其是市區南部的Linda Mar一帶，而且氣溫也暖和一點。

寧靜宜居帕斯菲卡

從柏斯菲卡開車進入舊金山市中心，不堵車的情況下只要20分鐘，然而柏斯菲卡卻擁有安靜的居住環境和海岸風光。如果是想要前往聖馬刁縣的東面一帶，比如從柏斯菲卡前往密爾布瑞、聖馬刁市，也可以通過Sharp Park路直接到達，所以這裡的交通算非常發達。

帕斯菲卡的居民不足4萬人，是個名副其實的「海濱小鎮」，市內也幾乎沒有主要的商業區。這就使得整一個城市都是以居民區為主，比較寧靜。當地也並沒有什麼特別大的企業進駐，居民很多在外地上班，然後家住在柏斯菲卡。如果真要購物的話，甘吉表示一般都會直接前往舊金山，或者是去聖馬刁縣的東面城市。

根據維基百科的資料顯示，當地最大的僱主就是柏斯菲卡學區 ，此外還有Safeway，市政府等，並沒有什麼高科技企業進駐當地。根據Niche的評分，柏斯菲卡學區的評分是B。

雖然聖馬刁縣西岸的海濱城市是以白人為主，但是近年來也逐漸開始呈現多元化的趨勢。甘吉表示，她就經手一個來自上海的華人家庭客戶，直接在柏斯菲卡買了一套非常高級的海景別墅，而且全額現金、一次付款。

2010年的人口普查，柏斯菲卡亞裔人數大約是19%，白人則是超過一半。根據房地產網站Redfin的數字，柏斯菲卡的房價中位數是108萬。

在半月灣和柏斯菲卡之間，也有20分鐘車程。這之間的幾個小鎮，像是Montara，El Granada，因為前往舊金山或者是聖馬刁縣東面的交通不夠發達，因此當地房地產市場熱門程度不如上述兩個城市。

風情小鎮半月灣

半月灣的風景。（記者李晗 / 攝影）

半月灣的市中心極具風情。（記者李晗 / 攝影）

說起半月灣，大家都會自然而然聯想到「漂亮」、「風情」等詞彙。的確，半月灣是知名的旅遊小鎮，每年都吸引著外地遊客以及灣區的本地民眾前往遊玩。半月灣市中心就極具風情，有不少小店值得一探究竟。

半月灣全市人口大約1萬3000人，人數不多，社區非常小，但在聖馬刁縣的西邊沿岸，半月灣也幾乎是「大城市」了。從半月灣往南走，就是聖馬刁縣內的更小的鎮子，有的小鎮總人數只有數百人。但是1號公路舉世聞名，沿岸風光美不勝收。如果一直沿著1號公路往南走，可以看著海景，大約一小時的車程就可以到達聖他克魯茲（Santa Cruz）。

半月灣亞裔的數量很少，大約只有4%。而且半月灣距離舊金山的距離更遠點，大約是有30哩的距離，不堵車的情況下要40分鐘。但是從半月灣前往聖馬刁縣的東面則非常方便，可以直接通過92號公路前往聖馬刁市、佛斯特市等城市。

因為是知名的旅遊小鎮，半月灣的房價明顯比柏斯菲卡要貴。根據房地產網站Redfin的數字，半月灣的房價中位數是153萬。根據Niche網站的介紹，半月灣的學區Cabrillo Unified School District的評分是B+。

世界聞名南瓜節

半月灣的南瓜節舉世聞名。（記者李晗 / 攝影）

每年10月在半月灣的一件聞名於世的盛事，就是「藝術南瓜節」（Art & Pumpkin Festival），一個適合家庭親子參與的活動。這項盛事最引人注目的當屬「最重南瓜」的比拚。每年來自全美各地的南瓜種植者，都會帶著自家最大的南瓜來到現場比拼。

比賽結束之後，最重的大南瓜會在半月灣Main Street的南瓜節上展出。一般而言最重的南瓜都會重達2000多磅。半月灣的最重南瓜競賽起源於1970年代，最初的「南瓜王」重量達到150磅已經很不錯，而如今2000磅以上的南瓜比比皆是。目前世界紀錄中，最重的南瓜是2624磅，出自2016年的一次德國的比賽中。