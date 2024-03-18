金山人語／蘋果捨電動車 搶進AI

蘋果電腦（Apple）的電動車 計畫，投入了10年的努力、耗資10億美元，最終仍在2024年2月底終結。蘋果退出了電動車計畫，並宣布把研究經費轉投入在AI 領域，消息一出，震驚全球電動車行業。

回顧2014年時，電動車儼然就是矽谷 當下最重要的科技戰場。當時電動車還非常少見，大家看到特斯拉的汽車，就像是一輛裝上輪子的電腦，都深深受到衝擊，彷彿人類即將進入另一個世代。

對蘋果來說，當時其實是一個絕佳的機會，電動車本身可以結合軟、硬體和服務來顛覆這個產業，蘋果當時開發電動車的決心就跟當時創造iPhone有著同樣的動力，除了外觀一定要與其他電動車不同外，蘋果想要設計出屬於自己的作業系統，同時銷售蘋果音樂和TV+影片平台等服務，讓電動車再次畫分出「果粉」市場。

不過十年過去了，許多傳統車廠跟上了電動車發展的腳步，出貨量逐步上升。在蘋果宣布退出電動車的同時，索尼（Sony）和本田（Honda）合資的「索尼本田移動（Sony Honda Mobility)」的首款EV電動車AFEELA，日前在矽谷最大購物中心Westfied Valleyfair亮相，這台電動車完全在日本製造，之後希望在美國生產，並計畫明年預售，也等於宣告日本傳統車廠正式要搶進電動車的市場。

蘋果電腦畢竟原本並沒有任何造車的經驗，也因此對於蘋果來說，做電動車並不如想像中來得容易。彭博指出，蘋果退出的主要原因，除了自動駕駛開發難度高以外，缺乏合作夥伴以及電動車產業陷紅海競爭也是蘋果喊停的主要因素，尤其是電動車市場價格戰愈來愈激烈，中國新能源車龍頭比亞迪（BYD）2月中推出兩款油電車，價格殺到約1萬1000美元，更喊出「電比油低」降價口號搶市，讓原本已經競爭激烈的電動車市場，更掀起一陣波瀾。

當蘋果確定退出電動車市場後，反而讓投資人和分析師都更正面看待蘋果的發展。專家認為，蘋果避開情勢險惡的電動車市場，且釋出資源，更專注於新的生成式AI功能，對蘋果公司來說是更好的發展與未來。

尤其AI現在是當紅的議題，也是人類可能可以改變文明的突破。甚至已有主流財經媒體預言，今年6月登場的全球開發者大會（WWDC 2024），蘋果將發表新版作業系統iOS 18，不僅是iPhone有史以來最重大的軟體更新之一，也被視為iPhone導入生成式AI技術的一大關鍵，未來的手機都直接內建AI系統了。

庫克也曾說過，蘋果將大量投資生成式AI，為用戶在生產力、解決問題方面帶來新的變革。不過AI話題也已經在矽谷圈炒了大半年，微軟、Google、Amazon都在AI下了重本，就連以社群媒體起家的Meta也以鴨子划水的方式在AI上投入了大量的軟、硬體資源，這幾大巨頭無論有什麼發展與變化，都將引發下一個世代最大的革命。