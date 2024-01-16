波音掉落的不只是艙門

美國製造風潮始於前總統歐巴馬 的反「下滲經濟學」，在「拜登 經濟學」（Bidenomics）時代迎來高潮，不惜通過大量政令與立法，要求製造業回流。可是近日波音737客機從天而降的艙門掉落事件，不只摔掉對美國製造的信心，還暴露出製造業回流面對的困局。

2008年次貸危機後，美國政府開始意識到虛擬經濟過度繁榮對實體經濟的不利衝擊。為防止「去工業化」帶來的產業「空心」危害。前總統歐巴馬先後出台「重振製造業框架」、「製造業促進法案」及「振興製造業和創新法案」，可惜受困成本劣勢、經濟結構過度傾斜金融業等原因，效果不佳。

2020年新冠疫情爆發，全美出現缺口罩等醫療用品短缺危機，讓歐巴馬的繼任者川普意識到供應鏈 安全的重要性，更加堅定「再工業化」。川普秉持美國優先原則，通過設置貿易壁壘，以增強美國製造業優勢。蕭規曹隨，拜登上台後繼續強調製造業獨立自主的重要性，接連出台晶片、通膨削減法案，管控半導體、清潔能源及發電設施等關鍵產業。

雖然歷經三任總統努力，但截至2024年伊始來看，美國製造業回流仍是困難重重。最明顯的例子就是阿拉斯加航空本月5日從俄勒岡飛往加州的波音737客機，起飛後不久艙門被風吹落，險些釀災。事故發生的具體原因仍在調查中，不過有國家運輸安全委員會調查人員表示，可能與內嵌式艙門沒有栓緊有關。

737MAX系列飛機在2018與2019年曾連續發生重大空難，總計造成346人罹難。迫於各國懷疑聲浪，聯邦航空總署（FAA）為該系列飛機開出20個月的禁飛令，深陷信心危機的波音公司股票在2020年「腰斬」，到2024年初才收復一半失地。

金融時報指出，波音公司在過去三年一直面臨供應鏈物料與人力短缺的多重生產壓力，已經造成2022年大批訂單延遲交貨，以及承諾為美國總統打造的新空軍一號座機至今未完成等情況。波音公司在訂單交付時收款，因此準時交貨是營運重要關鍵，波音目前每個月可以生產38架噴射機，目標還要在2025年以前達到每月50架。生產端不斷加快速度，產品卻出現安全疑慮，很難不讓人質疑波音是否有能力造好飛機。

航空航天是美國製造業中最具競爭力的產業之一，波音曾有輝煌年代，但近幾年卻節節敗退，不但訂單輸給空中巴士，甚至還要拜託美國總統造訪他國時順便推動外交訂單，現在波音與空巴的差距愈來愈遠，實難想像。其他產業也不遑多讓，台積電到亞利桑納州建廠，受限當地工人缺乏完成建設所需的經驗和技能等原因，使建廠速度和投產時程大大推遲，更是一個活生生例子。

見微知著，美國想要實現「再工業化」，絕不是民選官員口號中喊得這麼簡單；波音飛機摔掉的，不只是艙門，還有全球對美國製造的信心。