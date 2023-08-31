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公交預算危機 不能拿開車族開刀

金山人語
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灣區舊金山灣而得名。這個小小的海灣將灣區分隔成舊金山、中半島、南灣、東灣及北灣等幾個部分。這樣的地理特徵，決定了橋梁是灣區交通系統的重要組成。加州政府管理下的七座跨海灣大橋，加上著名的金門大橋，將灣區連結成一個整體。對於很多需要跨灣通勤的開車族，過橋是日常生活的一部分。

正因為橋梁在灣區的重要性，使得過橋費調漲成為敏感話題。代表舊金山的加州參議員威善高(Scott Wiener)最近提出SB532議案，擬在未來五年內將灣區七座大橋的過橋費從現在的7元增加到8.5元，即漲價1.5元。他預期五年內調漲過橋費將帶來1.8億元收入，用於資助加州公共交通建設，防止削減服務，並同時用於提高車輛安全性和清潔環保等方面。

SB532提案一出爐，即遭到很多反對聲浪。舊金山交通局本來應該是SB532提案的主要受益方。但是卻也遭到部分舊金山市議員的反對。市議員陳詩敏就認為，調漲過橋費對很多開車來舊金山的民眾而言是增加經濟負擔。市議員華頌善也指出，這項提案將對低收入族群和有色人種社區產生負面影響。

不僅地方官員有反對意見，部分灣區選出的國會議員也質疑SB532提案。他們認為，這項法案缺乏問責制，沒有經過徹底的審查，也沒有解決交通機構未來幾年內將不斷上升的營運成本問題。

最新進展是加州議會日前決定將SB532議案擱置，原因是，擔心議案會對低收入和有色人種社區、市區經濟恢復造成負面影響。灣區過橋費調漲案暫時不會發生，廣大駕車族的荷包可以暫時鬆一口氣。

威善高SB532議案的初衷很好。公共交通是對民生重要的關鍵基礎設施，當然應該加強投資完善服務。徵收過橋費本來就是用於這個目的，取之於民用之於民也沒錯。但他在具體作法上過於簡單，直接把廣大駕車人當成了提款機，引發反彈也屬意料之中。

灣區老居民都有體驗，過橋費過去數十年裡一直在漲價。記得筆者剛來美國時，過橋費是2元。經過多次調漲，現在已經達到7元。看起來數目不大，但是假如民眾每天從東灣開車去中半島上班，一天過橋費7元，一個月就是140元，一年就是1680元。若是再漲到8.5元，一年就是2040元，對於經濟不寬裕的工薪階層，實在不是一筆小數目。

SB532法案雖被州議會擱置，但是加州公共交通系統面臨的資金危機仍然存在。威善高也表示會繼續努力完善提案，爭取再為交通局爭取多渠道的支持資金。

加州人喜歡駕駛私人汽車，大眾交通一直不受歡迎，基礎建設貧乏導致很多地方處於第三世界水平。當前加州公交系統的預算危機，主要是受疫情影響下乘客人數下降所致。要想改善這種情況，應該從長遠計畫，最重要的是要想辦法把乘客找回來，而不是先對開車族漲價。

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