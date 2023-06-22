推動住房是人權進步的開始

「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士盡歡顏，風雨不動安如山」。一千多年前的唐朝詩人杜甫，就提出住房權的問題。

加州遊民 危機深重，再次引發「住房是人權」的討論。最近有州議員試圖將住房列為民眾基本權利寫入加州憲法。如果成功，加州和地方政府官員就必須承擔更多解決住房和遊民危機的責任。

提出這項州憲法修正案的眾議員 楊馳馬，選區在遊民危機重災區舊金山，自己也是租客。將住房訂為憲法規定的人權，用他的話說，是「遊戲規則改變者」。

所謂人權，就是人與生俱來不可被剝奪的天然基本權利。沒有基本人權，人就不能被稱為人。

人生在世，每一天都離不開衣食住行。這四件事雖然並列，但是區別很大。對於大多數人來說，「衣」和「食」都是可負擔的。餓死凍死慘案當然也有，但畢竟是個別。「行」也基本上可負擔。

但是住房完全不一樣。自從人類有商品社會以來，房子就一直是最昂貴，最不可負擔的商品。買房子對很多人來說，是一生最大一筆投資。擁有自己的房子，也是人生一大夢想。

人類是天生穴居生物。原始人都知道要找山洞居住。住房也是人類最古老的發明。房子的基本功能是遮風擋雨，給人安全感。人沒有房子住，就跟沒有飯吃、沒有衣服穿一樣，沒有辦法保持人必須有的最基本的尊嚴體面。從這一點來說，住房確實是一種人權。

中國國家主席習近平說過「房子是用來住的，不是用來炒的」，有一定的道理。如果立法規定住房屬於人權，就必須減少房子的商品屬性，讓房子與食物衣服一樣成為可負擔商品。但是這樣做有違經濟規律，有違資本主義自由市場精神，恐怕行不通。

「住房是人權」成為法律，最大問題是如何執行。理論上政府有義務保障公民的人權。那政府是否就有責任為所有人提供住房？如果一個城市以後街頭再有遊民，是不是可以把市政府告上法庭？顯然很難有操作性。

提案人楊馳馬也承認，住房權無法立即解決加州遊民危機。他的法案不會要求各縣市為每個人提供住房，或者賦予人民免費住房的權利。

有專家提出，要解決遊民問題，應該從增加住房資源入手。這個道理人人都懂，但是做起來不容易。科技還沒發展到可以懸空建造房子。所有的房子必須都建造在土地上。而土地是數量有限且不可再生的高價值資源。一間房子的價值主要體現在底下的那塊土地上，而不是地面上的木製結構建築。而在任何國家，涉及土地再分配的利益總是非常複雜，不是靠一紙立法就能解決的。

即使如此，楊馳馬這項立法能喚起人們對遊民問題和住房權益的重視。即使只有象徵意義，也是進步。