金山人語

過去的幾年，洛杉磯 市議會一直不甚太平，層出不窮的爭議事件不斷侵蝕著公眾對洛市民選官員的信任。

6月13日，代表第九選區的洛杉磯市議員Curren Price被起訴，涉嫌在一個與其妻關聯的諮詢公司開發商項目上投票，以幫助這些項目獲批。洛杉磯縣檢察長辦公室稱，Price還在與另一名女子結婚期間，讓市政府為他的現任妻子支付醫療保險。

今年3月，前市議員Mark Ridley-Thomas在一起貪腐案中被判有罪，他通過對南加州大學 數百萬美元公共合同的支持，換取了兒子的研究生入學資格和學費。此外，他還被判合謀、賄賂、電匯欺詐等罪名。

而在去年，市議員Nury Martinez和勞工聯合會主席Ron Herrera之間的私人對話被曝光，市政高官們在錄音中對其他市議員的非裔孩子發表粗鄙言論，涉及嚴重的種族歧視 。

除這些以外，前市議員Mitch Englander和Jose Huizar此前也承認了與開發商賄賂有關的指控。 Englander在2021年時被判處入獄14個月，而Huizar也在今年1月提交至聯邦法院的認罪協議中承認了逃稅和敲詐勒索的罪名，並收受高達150萬美元的賄賂。據RealMoney報導，FBI當時在Huizar家中搜出13萬元現金，甚至還有許多上面寫著中文的「紅包」。

洛杉磯市議會是美國最大的市政立法機構之一，由代表不同區域的15位成員組成。而這15位成員，在每個選區實際上代表的居民數量，都超過了25萬名，這可是一個非常高的比例。相比之下，即便同樣是大型城市，紐約市的51位代表不同選區的市議員，每人在其區域內代表的居民人也只在15萬至20萬之間，遠少於洛市。

在天使之城，每位議員 「代表」著更多的人，掌握著更多資產和居民的「命運」，所以「擁有」的權利相對更大。自然，誘惑也就更多。

此外，洛杉磯市政管理一直以來是以市議員主導，這一傳統誕生於第一次世界大戰前幾年在全州範圍內的進步運動，主要為了防範美國大城市「一言堂」的情況。如今，洛杉磯市長不僅對市議員的影響有限，市長還需要市議員的批准才能解僱大多數市府部門的負責人。簡單來說，想要監督議員們，一點也不容易。

這座城市近年來不斷地面臨著遊民失控、犯罪率飆升、住房危機等考驗，本應該自上而下好好地梳理，出台一些像樣的政策，解決各種棘手問題。而如今不斷遭揭發的弊案一件又一件，是否會導致市政危機，選民張大眼睛在看。