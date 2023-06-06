野火燒不盡 保險被迫出走

加州 近幾年治安惡化，天災增多，房價、物價飆升，導致不少民眾出走他州。事實上，近幾年「逃離」加州的不只是人，還有保險 業務。近幾個月，不少保險巨頭公司紛紛被爆出或自爆停售加州新的產物保險，令不少人疑惑這其中的原因。

近日，保險巨頭公司Allstate證實，從去年開始就已經暫停在加州辦理新的產物保險，該公司是加州第四大產物保險公司。這裡的「產物保險」，是指住房、公寓以及商業房產的房屋保險。而就在幾天前，加州最大的產物保險公司State Farm也宣布在加州暫停接受新保單。該公司在加州的產物保險業務份額約佔有21%。

從去年開始，一些保險公司悄悄暫停加州地區產物保險業務，有的甚至也在加州暫停汽車險業務。例如好市多3月宣布在加州停止銷售房屋和汽車保險。其他被爆料也暫停新保單的公司有專門承保豪華住宅的AIG和Chubb等。造成保險公司紛紛「逃離」加州的原因有很多，並不單單是入市盜竊等犯罪增加，造成保險公司賠償上升這麼簡單。

加州很大，並不是所有地區都是入室搶劫高發地，因此雖然這幾年犯罪率上升，入室搶劫、砸車窗盜竊案等頻發，但這一理由不至於造成保險公司成群的逃離。這幾年，加州野火增多，導致很多房子被燒毀。2022年，加州發生了7490起野火，距上一年增長不少，那年北加州的一場野火就摧毀了100多棟住房和建築。

自然災害增加，房屋的修復成本也在增加，包括材料和人力，在疫情期間和之後的這些年裡，成本直線上升。保險公司的賠償支出在上漲，用一位保險業者的話形容：賠得「稀里嘩啦」。

那麼保險公司直接漲保費 不行嗎？至於直接停掉新保單業務嗎？這就涉及加州保險局的政策問題了。根據加州法律，保險公司想要漲價，必須經過該局的審核同意。不過在加州這一過程十分冗長，至少花費半年，而調漲一次的費用，也不足以填補保險公司的賠付支出。此外，加州政府要求保險公司必須要給野火高危地區的住戶折扣，如果他們採取了防火措施，如建立火災隔離帶，使用放火屋頂等。不過這些措施不一定能安全防止災害的發生，但卻一定會減少保險公司的保費收入。

保險巨頭公司的出走，對於加州居民有多大影響？有消費者權益人士指出，儘管有多家大型保險公司已退出加州市場，加州仍有超過100家保險公司在營業。不過可以預見加州居民必須要面對的是保費的上漲，以及保險覆蓋項目的減少。而房屋保險對於出租房屋的房東以及貸款買房的屋主是剛需。加州保險業的不穩定勢必會影響他們的購保體驗。

有南加一位保險業者表示，他從業這30多年來，第一次看到這種保險公司集體「出逃」的景象，他代理的一半的保險公司都停止了接受在加州的新保單。目前已經有房屋保險的民眾，應該覺得慶幸。