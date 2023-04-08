金山人語

偉大作曲家、鋼琴家拉赫曼尼諾夫，1943年3月28日在南加州 比佛利山莊辭世。今年是他逝世80周年，也是誕辰150周年，音樂界以各種方式紀念這位最後的浪漫主義大師。人氣很高的鋼琴家王羽 佳年初更在卡內基大廳連續演奏拉氏全部五首鋼琴協奏曲，創下紀錄。

俄國 古典音樂家群星璀璨，拉赫曼尼諾夫是最耀眼的一顆。從一開始，他們就形成兩大陣營。一個是民族派，從格林卡到「五人團」，再到葛拉祖諾夫。另一個是西洋派，從安東•魯賓斯坦到柴可夫斯基，再到拉赫曼尼諾夫，一脈相承。

1873年出生的拉赫曼尼諾夫，人生大部分處於二十世紀。但是他的音樂完全是十九世紀的。他自己曾說過：「我是完全屬於十九世紀的人。」同時代的史克里亞賓、史特拉文斯基、普羅柯菲耶夫等都在探索向現代音樂轉型。只有拉赫曼尼諾夫堅守浪漫主義的最後陣地，孤獨的靈魂吟唱不朽旋律直至生命最後一刻。

拉赫曼尼諾夫留下很多經典，最膾炙人口當屬「帕格尼尼主題狂想曲」第18變奏。即使不是音樂愛好者、甚至不知拉氏為何許人，都可能在不同場合聽到過這段音樂。有趣的是像這樣優美旋律，卻沒有正式名稱。因它不是完整的樂曲，只是一首結構複雜的大型樂曲中的一小段。

1931年拉赫曼尼諾夫在瑞士琉森買了房子。他特意把室內部置得與在俄國的舊居一模一樣。就在那裡，他寫下了這首「帕格尼尼主題狂想曲」。拉氏之前的作曲家如李斯特、舒曼、布拉姆斯等都寫過類似的帕格尼尼主題變奏樂曲，但多為炫技類型。只有拉赫曼尼諾夫在這首樂曲中融入了最深沉的感情。

1917年俄國共產革命前，拉赫曼尼諾夫移居美國，此後再沒有踏上故國。動盪戰亂年代，音樂是他精神上的天堂，美國則是他現實中的庇護所。1943年去世前不久，他加入美國籍。

拉氏與蘇聯的關係一言難盡。以蘇聯立場，拉氏是典型的「白俄」，與許多其他流亡海外的俄國菁英一樣，都是「蘇維埃的敵人」。但是因為他的音樂太成功，蘇聯對他不得不特別看待。除了1931年拉氏因發表發反蘇文章而被當局封殺兩年之外，他在蘇聯一直很受尊重。

據記載，晚年拉氏從收音機裡聽到蘇聯電台播放他的音樂，激動萬分。1941年納粹德國入侵蘇聯，健康已經惡化的拉氏在美國舉辦籌款音樂會，將收入交給蘇聯大使館，支持故鄉的衛國戰爭。可惜他於1943年去世，未能看到勝利的那一天。

拉氏所處時代，錄音已經發明。現在聽不到貝多芬、蕭邦、李斯特本人的演奏，但是能聽到拉赫曼尼諾夫演奏的錄音，是我們的幸運。

曾在一間舊書店，找到一套RCA公司出版的、拉赫曼尼諾夫演奏自己的全套鋼琴協奏曲。感覺他的演奏風格比較內斂樸實，沒有想像中的恣意狂放，與很多當代鋼琴家不同。聽過很多拉氏鋼協錄音版本，最有感覺最耐聽的，還是作曲家自己演奏的版本。