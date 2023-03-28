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習普臨別對話 讓人為中國憂

金山人語
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習近平訪俄與普亭最後告別時說，「百年變局正在到來，讓我們共同推動。」普亭回答：「我同意。」

習近平的「百年變局」意味深長，但不難猜解。普亭則心領神會，欣然贊同。三天會談，兩人已達共識，英雄所見略同，一拍即合。

百年變局到底是什麼呢？簡言之，就是攜手終結美國「一霸獨大」地位。習普都相信，美國及西方正在走向衰弱。機不可失，時不我予。中國結束百年屈辱、成為世界強權，俄羅斯報蘇聯滅亡一箭之仇，再現沙俄盛世，此其時也。

西方民主國家尤其美國，近年亂象叢生，政治對抗，族群分裂，貧富分化，足顯資本主義先天的弊端和醜陋。但能由此得出結論，認為歷經300餘年而不衰的資本主義正在走向衰亡嗎？很難。

中共結束文革動亂，實施改革開放，取得了輝煌成就，令世界矚目。但經過40年嘗試，中國的經濟只是在借助西方市場經濟體制時才取得長足進步，一旦回歸舊體制便步履維艱。更不要說，政治改革仍與現代社會的發展目標相去甚遠。相較資本主義三百年長盛不衰，40年「中國特色社會主義」還無法證明自身永續發展的內在生命力。

既如此，拿什麼與美國抗衡？如何讓世界相信，可以在西方資本主義之外提供另一種道路選擇？

如果說，臨別贈言上半句，還只是建立在不同認知之上的「夢想」，那麼，下半句「讓我們共同推動」，則讓所有關心中國命運與前途的人深感憂慮。

常識告訴人們，從一個人結交的朋友就可以判斷這個人的品行。這一點同樣適用於國際政治。

普亭什麼人？有人總結了普亭二十年做的三件事：一，政治上取消了憲法規定的多黨制，恢復中央集權，並最終回歸一人專制。二，經濟上，實施寡頭政治，利益分贓，致社會兩極分化。三，外交上，對前蘇聯解體懷切膚之痛，亟欲重整帝俄河山，對烏入侵即暴露其擴張領土野心。

從普亭所為，已可知他是怎樣一個人。他是獨裁者，是侵略者。與這樣的人一起「共同推動」所謂「百年變局」，不能不讓人為中國憂。

其一，俄入侵烏克蘭，引起世界公憤。雖戰爭仍在繼續，但結局已定。烏雖遭重創，但俄是真正輸家，將被全世界相信正義的人們所唾棄，並從此落入三流國家，與這樣的國家稱兄道弟，會讓世界怎麼看？

其二，與美國為敵，意味著與先進技術和發達經濟為敵，自力更生固然可以挺過被孤立的痛苦，但國家落後和人民貧窮已在所難免，鄧小平說，所有跟美國好的國家都富了。反之亦然，跟與美唱反調的國家跑，就可能走向貧困。

其三，俄烏戰爭爆發，人們擔心大陸會傚仿，貿然武統台灣。如「百年變局」真的包涵了這項議題，那將是中華民族的災難。中共第一、二代領導人將兩岸問題留給後人，是智慧，時間最終能到答案。倘逆民心而動，武統槍響日，才是中華民族真正分崩離析之時。

普亭 習近平 中共

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