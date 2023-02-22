金山人語

再過幾個月就滿90歲的加州 聯邦參議員 范士丹幾天前宣布：本屆任期期滿將不再尋求連任。范士丹的離任，至少有兩個後續影響：有助於權力向年輕一代轉移；有助於南北加州分享權力。

范士丹1992年開始擔任現職，離任之時，任聯邦參議員逾30年。她的離任，再次顯示老一代加州民選官員逐漸退出政壇、交棒年輕一代已成為一種趨勢。

加州最有權勢的幾位老一輩政壇領袖：前州長布朗2019年離任時80歲；加州另一位前聯邦參議員鮑克塞2015年1月宣布不再尋求連任，2017年離任時76歲；半島的聯邦眾議員斯佩儀2021年11月宣布不再尋求連任，2023年1月離任時72歲。

加州最重要的民選官員之一、前聯邦眾議院議長裴洛西，因民主黨 失去眾院多數，而於今年1月不再擔任議長，她也表示不再擔任眾院民主黨領袖職務。這位仍是聯邦眾議員的前議長，下個月83歲了。

范士丹是令人敬重的女性參政典範。1978年擔任市長時，是舊金山第一位女市長；1992年和鮑克塞雙雙當選聯邦參議員，也是加州首次出現女性聯邦參議員。

范士丹不再擔任現職，可能促使南北加州分享權力。過去很長時間，加州州長、兩位聯邦參議員、聯邦眾議院長，還有其他多位州重要官職如總檢察長等，都出自北加州。別忘了，還有來自北加州的副總統賀錦麗。

政治權力長年傾斜於北，也是多年來有人推動把加州分成南北兩個加州的原因之一。民主黨失去聯邦眾院多數後，今年1月選出的共和黨籍新議長麥卡錫出自南加州。早在范士丹宣布不再連任之前，第一個宣布競選范士丹職位的，是南加州的民主黨聯邦眾議員、49歲的波特（Katie Porter），接著是南加州民主黨聯邦眾議員、63歲的謝安達（Adam Schiff）。

灣區屋崙的民主黨聯邦眾議員、76歲的芭芭拉．李15日遞交文件，加入這場選戰。隨著時間推移，將有更多人爭取范士丹空出的職位。

國會議員沒有任期限制，斯佩儀離任時說，應該有個限制。但她指出不是任期限制，而是年齡限制。多大年齡不能再競選呢？斯佩儀說：「也許75歲吧。」

曹操不服老，「老驥伏櫪，志在千里。烈士暮年，壯心不已。」不過，孟德出此言時52歲，離老尚遠。過世時僅65歲。今日觀之，65歲，盛年耳。

人逾古希，能力、精力、判斷力等都會下降，這是自然規律。從事一般工作尚可，參與甚或主理國政，最好有自知之明。誠如是，個人之福，社禝之幸。