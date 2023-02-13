金山人語

1978年8月11日，三名美國人阿布魯佐(Ben Abruzzo)、安德森(Maxie Anderson)和紐曼(Larry Newman)乘坐的雙鷹二號(Double Eagle II)氣球 從緬因州沿海起飛。經過六天六夜飛行，安全降落在法國巴黎郊外，創下載人氣球首次成功飛越大西洋紀錄。在他們之前，人類共進行過14次嘗試均失敗。

雖然當時還沒有網路，這一消息仍然透過電視、報紙、雜誌等傳統媒體很快傳遍世界。其中也包括剛打開國門的中國。雙鷹二號氣球創造歷史之後不久，1979年中美兩國建交，同樣開創了歷史。中國人民以好奇的目光看著美國這個遙遠陌生的國度。他們第一次知道可口可樂 、米老鼠、唐老鴨、阿波羅登月和NBA籃球賽。

那個時代是美中蜜月期。同樣是一個氣球製造的新聞，中國媒體當時都正面報導美國飛行員載人氣球橫渡大西洋的壯舉，讚揚他們的探險精神。

小時候看過的一本介紹航空知識的科普讀物中，就有一章專門寫雙鷹號氣球。至今還記得，寫到飛行員怎樣在氣球上睡覺時，書中引用了阿布魯佐很有意境的回答：「如此美麗壯觀的世界在你腳下緩緩移動，你不會想要入睡。」

氣球是人類製造的最古老飛行器。美國媒體在報導這次中國「間諜氣球」新聞時也指出，世界上最早的氣球是傳說由三國軍事家諸葛亮發明的「孔明燈」。

近代氣球的創始人公認為法國發明家孟格斐兄弟(Frères Montgofier)。他們於1783年9月在巴黎首次實現熱氣球載重飛行。「乘客」是一隻羊、一隻鴨子和一隻公雞。經過8分鐘飛行3500公尺後，氣球安全降落，「乘客」安然無恙。這次飛行被認為象徵航空器時代來臨。

2015年2月，另一個也叫雙鷹號(Two Eagles)的氣球從日本 起飛，六天六夜後在墨西哥降落，創下載人氣球首次橫跨太平洋的紀錄。兩名飛行員來自如今因烏克蘭戰爭而勢如水火的兩個國家，他們是美國人布雷德利(Troy Bradley)和俄國人丘赫雅也夫(Leonid Tiukhtyaev)。他們在狹小的氣球吊艙裡結下的友誼，相信不是政治和戰爭能影響的。

說到氣球，不能不提到「氣球上的五星期」。這是凡爾納出版的第一部著作，奠定了「科幻之父」地位。有個未經證實的傳說，凡爾納將這本書多次投稿都被各家出版社拒絕，氣得他要將手稿付之一炬。所幸太太勸他不要放棄，繼續投稿，最終成功出版。

「氣球上的五星期」描寫三名歐洲探險家乘坐「維多利亞」號氣球，從非洲東海岸飛往西海岸，跨越非洲大陸的冒險故事。書中虛構的情節，可以看作對後人氣球探險的預言。凡爾納以豐富的想像力和學識，為讀者展示了非洲壯美的自然風光和人文景觀，雖然他本人是個足不出戶的宅男。但是書中對非洲土著民族的某些描寫，在今天可能被視為政治不正確。

人類任何科技進步成就首先都被用於軍事，氣球也不例外。普法戰爭中，就首次用氣球進行軍事偵察。二次大戰時，日本更嘗試用氣球炸彈襲擊美國。如果中國氣球引發某些聯想，也不意外。