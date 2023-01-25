我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

南北加州的大規模槍擊事件

金山人語
金山人語
金山人語

加州「小台北」蒙特利公園市，農曆新年除夕（21日）發生大規模槍擊事件，十人當場遇難，十人受傷。一名傷者送醫後不治，加上自殺的兇嫌，12人死亡，死者主要是華裔。

不旋踵，北加州金山灣區半月灣的一處農場，23日發生槍擊事件，七人身亡，其中多為華裔，另一人重傷。

閱讀相關新聞或從電視上觀看這些新聞時，注意到中英文媒體都沒有使用震驚（shocking）這個詞。是的，大規模槍擊事件發生的頻率太高，我們早已麻木。2023年1月還沒有結束，全美各地的大規模槍擊事件已達33宗。所謂「大規模」，指至少四人死亡或受傷的槍擊事件。

南加州過去不乏大規模槍擊案件。2015年聖誕期間，聖伯那迪諾（San Bernardino）一對夫妻槍手，在縣衛生局的聖誕派對上開槍，14人死亡，22人重傷；去年5月，一名自稱是外省人第二代的華人，在橙縣一個台灣長老會教堂開槍，一人死亡，四人重傷，一人輕傷。

在灣區，2011年，南灣庫比蒂諾的採石場發生槍擊事件，三人死亡，六人受傷；2021年，聖他克拉拉谷交通局發生槍案，兇嫌殺死九人後自殺。

上述南北加州的可怕事件至今令人悲痛不已。

美國民間約有四億枝槍，數字超過人口。不需要高智商就可得出結論，這些槍枝是造成美國大規模槍擊事件的重要原因。

民間擁槍的法律依據是憲法第二修正案。對此，有幾點觀察：

第一，美國第三任總統傑佛遜對擁槍權有一個評論：「如果我們不合格，人民可以用他們手裡的槍推翻我們。」

傑佛遜1801年至1809年任總統，彼時坦克車還沒有問世。政府的武器和人民的武器相比，可能只多了幾門大砲。現在的政府有飛彈、核彈等。難道因為針對可能出現的不合格政府，人民也應該擁有飛彈與核彈？

第二，憲法第二修正案說：「為了合眾國民眾安全與自由，美國人民合法持槍的權利是不可動搖的……」

現實是，恰恰是擁槍權導致的全國民間擁有的近四億枝槍，成為數十年來不斷發生大規模槍擊事件的主要原因。

第三，本月20日，反墮胎團體在美國多個城市舉辦「為生命遊行（March for Life）」活動，要保護從受精卵開始的人的生命。可是，對槍擊案件受害者的生命，他們從來不說要保護。他們的保護生命，遵從雙重標準。

美國的大規模槍擊事件，是幾乎無法治癒的痼疾。撰寫此文時，就知道將會繼續發生傷人死人的大規模槍擊事件，屆時我們不會震驚。是的，不會震驚。不震驚。

槍擊 加州 灣區

上一則

安樂居一條龍服務 全面照護長者

下一則

4本地藝術家 任聖荷西市2023創意大使

延伸閱讀

北加半月灣槍案／中國駐舊金山總領館：有中國公民遇難

北加半月灣槍案／中國駐舊金山總領館：有中國公民遇難
半月灣新聞發布會 紐森痛斥共和黨阻控槍

半月灣新聞發布會 紐森痛斥共和黨阻控槍
還沒有收到通膨救濟金？加州民眾應撥打客戶服務熱線

還沒有收到通膨救濟金？加州民眾應撥打客戶服務熱線
加州奧克蘭加油站也爆槍案 1死7傷 18歲青年亡

加州奧克蘭加油站也爆槍案 1死7傷 18歲青年亡
加州驚魂未定 華盛頓州又傳槍手隨機殺人 3死

加州驚魂未定 華盛頓州又傳槍手隨機殺人 3死

熱門新聞

遊民帳篷此前堵住17街華人商戶門口，導致其生意額下降9成。商戶不得不降價30萬賤賣物業。（記者劉先進 ／攝影）

遊民帳篷堵門 華商生意跌9成…被迫降價30萬賤賣

2023-01-18 18:36
陳女士去年7月到特斯拉下單，購買一量Model Y，當時總共花費7萬3440元。（陳女士提供）

特斯拉大降價 老顧客虧上萬錐心痛

2023-01-18 02:18
金山人語

在矽谷吃佛跳牆

2023-01-19 02:10
槍擊發生後，洛杉磯警方加大亞裔社區的巡邏。（取自警方推特）

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與洛杉磯槍擊擦肩而過

2023-01-22 21:23

特斯拉一次降20% 新人笑 舊人哭

2023-01-18 02:17
房地產業人士認為，舊金山尚未自疫情中復甦，導致許多房東管理大樓無法產生足夠收入來償還債務款項。(Getty Images)

舊金山最大房東欠44.8億貸款 凸顯業主挑戰

2023-01-22 01:00

超人氣

更多 >
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌
去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告

去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告