南北加州的大規模槍擊事件

金山人語

南加州 「小台北」蒙特利公園市，農曆新年除夕（21日）發生大規模槍擊 事件，十人當場遇難，十人受傷。一名傷者送醫後不治，加上自殺的兇嫌，12人死亡，死者主要是華裔。

不旋踵，北加州金山灣區 半月灣的一處農場，23日發生槍擊事件，七人身亡，其中多為華裔，另一人重傷。

閱讀相關新聞或從電視上觀看這些新聞時，注意到中英文媒體都沒有使用震驚（shocking）這個詞。是的，大規模槍擊事件發生的頻率太高，我們早已麻木。2023年1月還沒有結束，全美各地的大規模槍擊事件已達33宗。所謂「大規模」，指至少四人死亡或受傷的槍擊事件。

南加州過去不乏大規模槍擊案件。2015年聖誕期間，聖伯那迪諾（San Bernardino）一對夫妻槍手，在縣衛生局的聖誕派對上開槍，14人死亡，22人重傷；去年5月，一名自稱是外省人第二代的華人，在橙縣一個台灣長老會教堂開槍，一人死亡，四人重傷，一人輕傷。

在灣區，2011年，南灣庫比蒂諾的採石場發生槍擊事件，三人死亡，六人受傷；2021年，聖他克拉拉谷交通局發生槍案，兇嫌殺死九人後自殺。

上述南北加州的可怕事件至今令人悲痛不已。

美國民間約有四億枝槍，數字超過人口。不需要高智商就可得出結論，這些槍枝是造成美國大規模槍擊事件的重要原因。

民間擁槍的法律依據是憲法第二修正案。對此，有幾點觀察：

第一，美國第三任總統傑佛遜對擁槍權有一個評論：「如果我們不合格，人民可以用他們手裡的槍推翻我們。」

傑佛遜1801年至1809年任總統，彼時坦克車還沒有問世。政府的武器和人民的武器相比，可能只多了幾門大砲。現在的政府有飛彈、核彈等。難道因為針對可能出現的不合格政府，人民也應該擁有飛彈與核彈？

第二，憲法第二修正案說：「為了合眾國民眾安全與自由，美國人民合法持槍的權利是不可動搖的……」

現實是，恰恰是擁槍權導致的全國民間擁有的近四億枝槍，成為數十年來不斷發生大規模槍擊事件的主要原因。

第三，本月20日，反墮胎團體在美國多個城市舉辦「為生命遊行（March for Life）」活動，要保護從受精卵開始的人的生命。可是，對槍擊案件受害者的生命，他們從來不說要保護。他們的保護生命，遵從雙重標準。

美國的大規模槍擊事件，是幾乎無法治癒的痼疾。撰寫此文時，就知道將會繼續發生傷人死人的大規模槍擊事件，屆時我們不會震驚。是的，不會震驚。不震驚。