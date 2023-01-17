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年輕人的覺醒

金山人語
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1月16日是美國的金恩日(MLK Day)，馬丁．路德．金恩是美國追求種族和社會平等的最重要精神來源。他1968年遭槍殺前數天，在華府做了最後一次講道，題目是「在一場偉大革命中保持清醒」；他說，美國人有如在睡夢之中，不知道不公平、不正義需要改革，所以在追求公平正義的革命過程中，必須保持清醒，包括對貧窮保持醒覺，不但要美國脫貧，必須追求全球脫貧(1968年時，全球三分之二的人，每晚都在饑餓中入睡) 。

在中國，去年11月底爆發的反封控抗議浪潮，意義重大，不可能迅速消失，更不可能被忘記。就像MLK所說，中國人1989六四事件之後好像進入睡夢之中，在經濟發展中妥協，失去了對極權壓迫的清醒，年輕一代連六四是什麼都不知道。但現在爆發的抗議浪潮反映出，人民不再如在睡夢之中，已對極權的壓迫有所覺醒，特別是年輕人的覺醒，對封控導致失去自由，更不會忘記。 

去年的反封控抗議，主要發生於11月26日，數百名抗議者(從視頻所見，幾全是年輕人)，因烏魯木齊大火而自發上街，開始有人叫出反習和反極權的口號(習近平下台、共產黨下台)，並且要求自由(不要封控要自由)和民主(不要獨裁要選票)。又有人高舉白紙抗議，因此導致第二天(27日)全國數十城市爆發「白紙革命」；北京、上海和多個城市的大學校園都自發加入白紙運動，這是年輕人覺醒的最明顯跡象。 

習近平掌權十年，最大「政績」就是集權和控制。十年集權的高峰是20大奪取第三個任期；第三個任期一旦到手，因沒有接班人，他至少可再掌權十年。去年也是十年控制的高峰，2021他開始全面打擊民營企業，粉碎一個個行業(網路業、補教業和影視娛樂)，又強迫富有的「資本家」交出財富，以實現他「共同富裕」的政策。 

但預計不到的是，就在他權力達到頂峰和完全控制全國的時候，卻控制不了民意；抗議爆發的11月，全國4.12億人失去自由，占全國人口的三分之一，忍無可忍的民憤終於爆發，自覺地走上街頭。民意不再受獨裁者控制，這是年輕人覺醒的意義所在，就像1919年和1989年的學生覺醒一樣。 

2022年極端封控之苦，這種極權壓迫是不可能就此消失的；習政府一個月前突然放棄清零政策，卻完全沒有考慮數千萬老人和患有慢性疾病者的安全，他們一旦染疫，沒有醫院可去，連退燒藥也沒有，死了更連火化也沒有。死亡陰影正籠罩全國，民憤正在積聚，覺醒後的民憤，正等候爆發。

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