金山人語

最近兩則新聞都與矽谷 有關。若是單獨看，都不算很新，每隔一段時間都會有類似的報導出來。但是若把這兩則新聞放在一起看，則很難不令人深思。

第一則是矽谷在疫情期間仍然保持經濟強勁，處於全國領先地位。最近三年來矽谷所在的聖他克拉拉縣的GDP增長達到19%，是全國50萬以上居民地區增長速度最快的地方，超過西雅圖、奧斯汀等競爭對手。報導還特別提高，若是把聖他克拉拉縣算作一個獨立國家，她的經濟總量在全世界可以排到第38位。

這樣正面消息無疑令人振奮。看到不少朋友都在微信等社群媒體上轉發，讓更多人也能看到。身為矽谷一份子，華人 有理由感到自豪。尤其是矽谷以高科技產業為支柱，很多華人都是高科技從業者，矽谷的成就離不開他們的貢獻，與有榮焉。

但是另一則新聞相當沉重。同一個矽谷，過去一年裡聖他克拉拉縣有246名無家可歸的遊民 死亡。尤其最近灣區天氣寒冷，僅在上周就有六位遊民凍死在街頭。據統計2014年聖縣遊民死亡案例為35人。短短幾年就暴增數倍，遊民危機凸顯嚴重。

最令人痛心的是，246個死亡統計數字中，有一對是剛出生的雙胞胎。他們本來應該是享受媽媽的精心照護，及萬千寵愛於一身的小天使。但是他們都還沒有來得及被取名字，甚至都還沒有機會睜開眼睛看一看這個世界是什麼樣子，就在寒冷飢餓中匆匆離開殘酷人間。「人人生而平等」對他們不存在。

兩則新聞放在一起，最自然反應莫過於，矽谷這麼富裕，為甚麼還有這麼多遊民？應該怎樣來解決遊民問題？我們能做些甚麼？

答案可能已經有很多。遊民最需要的，無非只是一個屋頂。從政府到社區，大家都知道，解決遊民問題最根本方法，就是造更多的房子給他們安家。但是已經見過太多次，每當要為遊民造房子，總會遇到各種各樣阻力，舉步維艱，造房子的進度遠遠趕不上遊民增長的速度。

如果無法讓所有遊民住上房子，我們是不是至少可以讓他們少挨一點餓，少受一點凍? 好消息是有很多人正在這樣做。其中有本報剛報導過的林邦立那樣，十年如一日為遊民送飯送暖的慈善家，有慈濟基金會及許多社區組織，都在盡己所能關懷遊民。但是這些還遠遠不夠，還需要更多人一起參與，多送一個盒飯、多捐一條棉被，就可能減少一個遊民死亡統計數字。

沒有人活該凍死餓死在街頭。無論是耆老還是嬰兒，哪怕一個都已經太多。正如慈濟基金會的林美娟師姐所說：「他們都是活生生的生命，只是比我們少了一點福報」。

中文互聯網上有一位自稱紐約遊民的網紅寫手「老邱」曾說過：流浪漢的生命是按天數計算的，能平安活過一天，對他們都是一個小小的勝利。

讓我們善待遊民，以人道的名義。