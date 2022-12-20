金山人語

回顧一年大事，以中國大陸而言，2022可說是30年最最難過的一年；因為從春天上海封城，到夏秋疫情愈演愈烈，全國各地輪流封控，幾乎每個時間段都有數億人被封鎖，到了冬天，11月26日和27日分布全國各地的數十個城市爆發抗議浪潮，叫出震驚中外的「共產黨下台」和「習近平下台」的口號，獨裁政權因此不得不轉彎，放棄堅持了三年的清零封控。

年尾的一波反封控抗議意義非凡，其中最具意義的，應是人民的覺醒，大家都對獨裁政權的封控壓迫忍無可忍。過去，人民一直忍受；獨裁政權則變本加厲，剝奪人民的權利，至荒謬無理的程度。例如為了少數病例，竟要大規模封鎖社區，不許人民行動自由，大白甚至將人的家門鎖起來，不准人出門，還要入屋抓人，將人送去隔離。這樣的政府，在數千年的中國歷史中，從未見過。

習政府在抗議浪潮爆發後，迅速於12月7日放棄清零；這裡顯示獨裁政權表面強大，但人民一旦起而反抗，獨裁者就不敢逆民意而行，如果繼續阻擋，就可能被浪潮淹沒。

上海、北京、廣州和重慶最大的城市都爆發抗議，其中又以廣州最為激烈，市內的海珠區，10月初起被封控了一個多月，外地來的大量民工，因封控而失業，沒工可做，沒飯可吃，加上年輕人失業率高達20%，於是爆發激烈抗爭，與警察 衝突，推倒和拆毀封控圍欄。海珠區的抗爭，是典型的官逼民反。

民眾抗爭，要叫口號和唱歌。「四通橋勇士 」10月中，已叫出「不要封控要自由」、「不要核酸要吃飯」，現在成為海珠抗議者的口號；香港 的抗議歌曲「海闊天空」，則成為海珠抗爭之歌。

「海闊天空」是香港Beyond樂隊1990年代的歌曲，歌手黃家駒1993年表演時從高台墜下喪生。30年來，這首歌愈來愈紅，不斷被中港台知名歌手翻唱；2014香港爆發兩傘運動，這首歌成為抗議之歌；2019香港爆發反送中運動，這首歌再次成為抗議之歌；到了2022，這首歌再成為「白紙革命」的抗議之歌。

黃家駒是一音樂作者，「海闊天空」的詞曲都是他所作，歌詞中充滿追求自由的理想，因此在獨裁政權當道和人民受到壓迫時，就自然而然地成為抗議之歌；這首歌是搖滾樂，黃家駒自己主唱，他聲音雄渾，高音處特別充滿追求的熱情。

香港1980年代流行樂壇的張國榮和梅艶芬，因英年早逝後成為傳奇，但兩人都非「作者」，不像黄家駒那樣擁有自己的聲音，因此再往前走，黄家駒和海闊天空只會紅下去，愈來愈超過張與梅。