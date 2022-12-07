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江澤民三次訪金山

金山人語

江澤民第一次訪問舊金山是1986年，那天早上，一輛厢型客車停在舊金山市政府大樓前，上海市長江澤民和他的幾位隨從走出來，拜訪舊金市長范士丹。

范士丹向江澤民贈送了市鑰，兩人寒暄並合影後，范士丹示意在場傳媒人員「可以離開了」。當天晚上，中國駐舊金山總領事唐樹備在領館設「冷餐」餐會歡迎上海市長一行，主賓20多人。「冷餐」類似餐館的布斐，以冷菜為主。江市長當天白天去了哪裡？行程之一據說是搭乘金門大橋橋墩裡面的電梯，攀到橋墩頂端欣賞美景。

冷餐歡迎會上，江澤民突然神情激動地說了一番話：「人生何處不相逢！人生何處不相逢！今天遇到一位老同學。我們是小學同學、中學同學、大學同學。」

這位老同學是曾在台灣製幣機構以及美國製幣機構服務、已於2005年去世的吳宗嶽先生，當時並不在場。

第二次是在1993年11月，亞太經濟合作領袖會議（APEC）在西雅圖舉行，江澤民赴會。他本來不必來舊金山，但據中國官方說詞：出於對舊金山特別的友好感情，國家主席江澤民決定提前一天扺達美國，先訪問舊金山，再去西雅圖。  

江澤民於傍晚扺達後，先在費爾蒙旅館舉行記者會。中領館事先和傳媒打了招呼：記者會上不得提問。當晚江澤民在總領館宴請多位美國商貿界人士。總領事梅平花了很多時間籌備這場晚宴，所有菜餚他都反覆試吃過。當時僑界的一個傳說是：江澤民訪問舊金山36小時，梅平忙了30多天。

第二天，江澤民出席了在舊金山大學舉行的上海市向該校贈書儀式，以及在舊金山亞洲術博物館的歡迎會。

歡迎會上見到一位謙和有禮的「老外」，交談之下，發現他是美國通用汽車公司高層，董事長或CEO之類的人物，說想要和江主席談談通用與中國合作之事。

1998年12月，通用在中國製造的第一輛汽車，在通用上海分公司下線，不知是否與這位「老外」那天尋找江主席的行動有關？

第三次訪問也和亞太經合會議有關，那是2002年10月，會議在墨西哥城舉行。會議結束後，江澤民回國途中在舊金山停留了幾個小時，沒有出機場。市長勃朗和灣區各界在機場設宴迎送江澤民。

上述江澤民的老同學吳宗嶽先生，也是灣區中華藝文協會創辦人及會長，他曾率領該會成員訪問中國，在中南海受到江澤民接見 ，並在中國多座城市舉辦書畫展。據說展覽會規格很高，很可能江澤民辦公室給舉辦展覽的城市打了電話。

江澤民 舊金山 灣區

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